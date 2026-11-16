Kodupubliku ette tullakse EM-valiksarja alagrupiliidrina, sest Rumeenial on all 21-punktiline, aga Eesti korvpallinaiskonnal 35-punktiline võõrsil saadud võit Põhja-Makedoonia üle.

"Me teadsime, et tegu ei ole selle Põhja-Makedooniaga, keda eelmisel või üle-eelmisel aastal nähti, et verevahetus on toimumas. Häälestasime ennast selle mõttega, et võit on vaja sealt võtta. Lootsime, et tuleb võimalikult suur võit, sest punktide vahe on ka oluline. Mängisime oma mängu ja suutsime hoida nende tagasitulekud ära. Oli edukas käik," ütles keskmängija Kadri-Ann Lass ERR-ile.

Kuna alagrupist saab teise ringi vaid võitja, siis oleks edasipääsuks vaja kindlasti kodus Rumeeniast jagu saada. "Võrreldes Põhja-Makedooniaga, tuleb [teisipäeval] kindlasti hoopis teistsugune mäng. Nad on osavamad, kogenumad ja jõulisemad. Korvi all tuleb kindlasti meil madistamist. Ma loodan, et tuleb palju rahvast saali, sest tõotab tulla põnev mäng," ütles Lass.

Põhja-Makedoonia vastu 18 punkti visanud ja sellega karjääri resultatiivseima mängu koondise eest teinud 30-aastane Lass tugevat võitlust ei karda. Sel hooajal teenib ta profileiba tšehhide Ostrava klubis, mis mängib ka tugevuselt Euroopa teises eurosarjas.

"Sel aastal olen EuroCupis saanud kõvasti mänguminuteid. Ma ei ole kunagi tundnud suurte vastaste vastu hirmu ja sellise hooaja pealt oli koondise juurde tulla veel parem," rääkis ta.

Lisakäigu annab naiskonnale peapõrutusest taastunud 18-aastane Laura Liisa Grünmann, kellele nii koondise kui koduklubi Riia TTT arstid andsid mänguks rohelise tule. "Laural on seni ikka positiivselt läinud, pigem homme me püüame talle mingid minutid leida, temast peaks ikka korralikult abi olema meil," rääkis peatreener Toomas Annuk.

"Nii meie koondise arst Risto Võsaste, kui Riia TTT arst ja Grünmann on suhelnud ning pidevalt omavahel ühenduses olnud. Anti selge roheline tuli, sest selliste traumadega omaloomingut me lubada ju ei saa," lisas juhendaja.

Võrreldes valiksarja avakohtumisega on mänguplaanis peatreener Toomas Annukil uusi lükkeid. "Vastane on kogenum, kvaliteetsem ja piisavalt agressiivne ja füüsiline. Makedoonia mäng andis meile võimalused mingid asjad veel mitte välja tuua platsi peal, et proovime homme siis Rumeeniat üllatada mõne asjaga, mida nad pole skautida saanud," lisas treener.

Eesti ja Rumeenia mäng algab Tallinnas Nord spordihoones kell 17.30.