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Selgus Eesti laskesuusakoondise koosseis MK-sarja avaetapiks

Laskesuusatamine
Rene Zahkna ja Haavard Gutubö Bogetveit.
Rene Zahkna ja Haavard Gutubö Bogetveit. Autor/allikas: Brit Maria Tael
Laskesuusatamine

Rootsis Idres toimunud laskesuusavõistluse järel sai paika Eesti koondise koosseis MK-sarja avaetapiks.

Hooaja esimesele MK-etapile sõidab neli meest ja neli naist. Naistest valiti välja Tuuli Tomingas, Regina Ermits, Susan Külm ja Hanna-Brita Kaasik ning meestest Rene Zahkna, Kristo Siimer, Mark-Markos Kehva ja Karl Rasmus Tiislär. Rahvuskoondist juhendavad Haavard Gutubö Bogetveit ja Karel Viigipuu.

"Kõige olulisemad on meie seatud kvalifikatsioonikriteeriumid. Lisaks on treeneritel teatud otsustusvabadus, kuid lõpliku valiku tegemiseks on meil kindel matemaatiline valem. See ongi peamine asi, mille põhjal koosseis sai paika," selgitas Bogetveit ERR-ile.

"Minu jaoks oli positiivne üllatus see, et Tiislär on teinud häid esitusi ja näidanud head kiirust. Usun, et Jakob Kulbin suudab lühikese ajaga tippvormi leida ja koondisekoha endale tagasi võidelda," jätkas Bogetveit. "Mõned sportlased on suutnud vormi leida õigel ajal. Teised vajavad selleks veel aega. Kokkuvõttes olen üsna kindel, et oleme hooaja alguseks õigel teel. Ootan põnevusega, milliseid esitusi meie sportlased Kontiolahtis näitavad," lisas ta.

MK-sarja uus hooaeg algab 26. novembril Soomes Kontiolahtis. Kõikidele võistlustele saab kaasa elada ERR-i kanalite vahendusel.

Toimetaja: Henrik Laever

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