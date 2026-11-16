Eesti läks aasta viimast koondisemängu juhtima kaheksandal minutil, kui Patrik Kristal kauni väravaga võõrustaja juhtima viis. Bulgaarlastel õnnestus küll avapoolaja lõpus viigivärav leida, aga eestlased taastasid 60. minutil edu, kui Kevor Palumets pani Markus Poomi tsenderdusele pea vahele ja suunas palli vastaste võrku.

"Super tunne. Ma olen kõige õnnelikum inimene praegu, A. Le Coq Arenal Eesti koondise eest värav lüüa, seda on raske kirjeldada!" rõõmustas 23-aastane poolkaitsja.

"Super pall Markuselt! Sain pea vastu, poleks muidu seda [tähistamist] Markuselt ära võtnud! Seal oli puude ja läksin palli ründama. Võib-olla kui mind poleks olnud, oleks ka sisse läinud, aga sain peanupukese vahele," lisas ta.

Mäng oli küll rabe, aga Eesti näitas muljetavaldavat sisu, mida on näidatud terve aasta vältel. "Meil on väga hea tunne, et võitsime, aga mäng oli konarlik ja väljak raske. Aga näha on, et tahtmise pealt suudame ka koledad mängud võita. See on tugeva tiimi alustala, tegime väga head mängud alagrupis," sõnas Palumets.

Island alistas samal ajal Luksemburgi 3:0, mis tähendas Eesti koondisele alagrupis teist kohta. Eesti peab seega märtsis kohtumise, mille võiduga kerkitaks Rahvuste liiga B-divisjoni. "Ootame loosi ära ja siis vaatame. Lähme märtsi hea tundega ja võtame ära!" lisas Palumets.