Vikerraadio traditsioonilises spordisaates "Võimla" räägiti sel teisipäeval Eesti jalgpallikoondisest, naiste korvpallikoondisest ja laskesuusahooaja algusest. Tarmo Tiisler, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets kohtuvad "Võimlas" teisipäeval kell 10.05.

Eesti jalgpallikoondis lõpetas Rahvuste liiga koduväljakul Bulgaaria vastu. Naiste korvpallikoondis sai pika pausi järel taas võidurõõmu tunda. Laskesuusahooaeg on käes. Milliseid järeldusi saab Eesti koondislaste vormi kohta teha katsevõistluse tulemuste põhjal?

Venemaa agressiooni mõju spordile on endiselt suur: naiste tennise aastalõputurniiril lahvatas skandaal, jäähokis jätkub võitlus Venemaa naasmise vastu, Eestis on küsimusi tekitanud Rahvusvahelise Kabeföderatsiooni presidendi Janek Mäggi väljaütlemised.

Toomas Leiusest kõneleva dokumentaalfilmi tuules räägitakse "Võimlas" inimestele andestamisest. Kuulajatel paluti Vikerraadio Facebooki postituse alla kirjutada, kas Leius on nende jaoks pigem kangelane või mõrtsukas. Saates kõneldi ka teistest spordifilmidest kinos.