VIDEO | Ralf Aron tegi Austraalias karmi avarii, masin süttis põlema

Aron ja tema kogenud meeskonnakaaslased Lucas Auer ja Maximilian Götzi alustasid võistlust teiselt stardikohalt. Max Götz tegi väga hea stardi ja tõusis liidriks ning seda kohta suutsid ülejäänud võistluse käigus hoida ka Auer ja Aron, kirjutab Autosport.ee.

RACE STOPPED Aron hits Zelger's stationary Porsche. Both drivers climbed out of their cars.



LIVE https://t.co/CCFKvGZiq6#IGTC | #B12Hr pic.twitter.com/vW0pHr8rXC — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) February 15, 2026

Kui sõitmata oli veel veidi alla nelja tunni ja just oli rajalt lahkunud turvaauto, istus Craft Bamboo Racingu autos parajasti Aron. Liidrikohal sõitnud eestlane jõudis Mount Panorama rajal lõiku, kus oli järjest mitu pimedat kurvi ega teadnud, et eespool olid kaks ringiga mahajäänud autot kerge kokkupõrke järel praktiliselt blokeerinud kogu raja. Tiimil oli olnud probleeme raadiosidega ja nii ei jõudnud ka insenerid Aronit hoiatada.

Aroni juhitud auto põrutas täie kiirusega otsa kurvi taga risti rajal seisnud autole, mille tagajärjel purunes Mercedese esiots ja kapoti all süttis tulekahju. Aron suutis autost ise väljuda ja ronida üle raja piirde. Kiirabiga viidi eestlane esmalt raja meditsiinikeskusse ja seejärel põhjalikumaks kontrolliks lähimasse haiglasse.