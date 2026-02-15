X!

VIDEO | Ralf Aron tegi Austraalias karmi avarii, masin süttis põlema

Ralf Aron
Ralf Aron Autor/allikas: GT World Challenge Asia
Austraalias Mount Panorama nõudlikul ringrajal toimunud Bathursti 12-tunni sõidul sattus Ralf Aron karmi avariisse ja Craft Bamboo Racing tiimi Mercedes-AMG GT3 autoga sõitnud eestlase meeskonnal jäi võistlus pooleli.

Aron ja tema kogenud meeskonnakaaslased Lucas Auer ja Maximilian Götzi alustasid võistlust teiselt stardikohalt. Max Götz tegi väga hea stardi ja tõusis liidriks ning seda kohta suutsid ülejäänud võistluse käigus hoida ka Auer ja Aron, kirjutab Autosport.ee.

Kui sõitmata oli veel veidi alla nelja tunni ja just oli rajalt lahkunud turvaauto, istus Craft Bamboo Racingu autos parajasti Aron. Liidrikohal sõitnud eestlane jõudis Mount Panorama rajal lõiku, kus oli järjest mitu pimedat kurvi ega teadnud, et eespool olid kaks ringiga mahajäänud autot kerge kokkupõrke järel praktiliselt blokeerinud kogu raja. Tiimil oli olnud probleeme raadiosidega ja nii ei jõudnud ka insenerid Aronit hoiatada.

Aroni juhitud auto põrutas täie kiirusega otsa kurvi taga risti rajal seisnud autole, mille tagajärjel purunes Mercedese esiots ja kapoti all süttis tulekahju. Aron suutis autost ise väljuda ja ronida üle raja piirde. Kiirabiga viidi eestlane esmalt raja meditsiinikeskusse ja seejärel põhjalikumaks kontrolliks lähimasse haiglasse.

Toimetaja: Anders Nõmm

VIDEO | Ralf Aron tegi Austraalias karmi avarii, masin süttis põlema

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

02.02

Kelle medalijahile taliolümpial tasub kindlasti kaasa elada?

26.01

Paltser Solbergi võidu kohta: see on väga-väga suur saavutus

26.01

Freimuth: hästi palju on toredaid inimesi, kes elavad kaasa ja toetavad seda pulli

23.01

Kivikas harjub Rootsis uue treeneriga: ma ei karda kuskile kinni jääda

