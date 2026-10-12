Ralf Aron aitas tiimi Le Mansi sarja kokkuvõttes kolmandale kohale

Portimao ringrajal Portugalis toimunud nelja tunni sõit oli Aroni jaoks tänavu teine võistlus ELMS sarjas ja kui eelmisel etapil Silverstone'is teenitud võit kergitas Team Qatar by Iron Lynx võistkonna napilt punktitabeli etteotsa, siis seekord pidi meeskond, kuhu peale Aroni kuulusid ka Abdulla Ali Al-Khelaifi ja Julian Hanses, leppima võistlusel kaheksanda kohaga.

"Kvalifikatsioonis tegi meie Bronze-taseme sõitja Abdulla hea töö ja sõitis välja ringiaja, mis tagas meile parima stardikoha," kommenteeris Aron.

Võistluse algus kulges Mercedes-AMG GT3 autol kihutanud meeskonnale igati edukalt, sest hoolimata eelmisel etapil saavutatud võidu eest "teenitud" lisakilodele püsiti esikolmikus. Aga siis tegi Julian Hanses boksipeatuse ajal näpuvea, ületades boksiteel lubatud kiirust ja selle tagajärjel määrati meeskonnale karistus, mis kukutas nad kaheksandale kohale.

"Teadsime, et meil seisis nende lisakilode tõttu ees raske nädalavahetus ja Portimao rajal tundus see lisakaal eriti valus," selgitas Aron. "Kuna ELMS sarjas on igasuguste protseduurivigade eest väga karmid karistused, siis leppisime kokku, et ükskõik, kuidas võistlus kulgeb, igal juhul teeme hästi puhta sõidu. Aga siis lülitas Julian boksipeatuse ajal kogemata välja boksitee kiirusepiiriku ega märganud ise seda ja seetõttu fikseeriti meile kiiruse ületamine. Saime selle eest 15-sekundilise stop-and-go karistuse. Olime enne seda rajal kolmandad ja see koht oleks meile taganud ka tiitlivõidu, aga karistuse järel langesime kaheksandaks ja sealt kõrgemale tõusta polnud enam võimalik."

Eelseisval nädalavahetusel on Aron taas stardis Portimao rajal, kus GT World Challenge Europe sarja etapp.

"Tuleb huvitav võistlus, sest stardis on 61 GT3-klassi autot ja nende seas samuti Mercedesega osalev Max Verstappen," kommenteeris Aron.