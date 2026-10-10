Aktase treener: tase oli kindlasti tugevam kui tuleb Los Angelese olümpial

Aktast ootas Bakuus ees äärmiselt keeruline turniiritabel, kus teiste seas oli ka maailma reitingu esinumber Iisraelist ja olümpivõitja Brasiiliast. Esimeses ringis läks Aktas vastamisi maailma reitingu 10. numbri Elis Startsevaga. Vaid 18-aastane Aktas näitas väga küpset maadlust, läks juhtima ja taktikaliselt hoidis eduseisu lõpuni.

"Võistluse tase oli viimaste aastate kõrgeim, et mitte öelda läbi aegade kõrgeim. Kindlasti aga tugevam kui Los Angelese olümpiamängudel tuleb," märkis Aktase treener Egert Ehari. "Emma sai esimeses ringis vastaseks kõige tugevama reitinguga asetamata sportlase, kes on viimase aasta jooksul võitnud nii Grand Slami kui Grand Prix kuldmedali," lisas treener.

Järgmises ringis kohtus Aktas maailma esinumbri ja olümpiahõbeda Raz Hershkoga. Hershko oli Aktasele juba varasemalt tuttav, kuid jäi ka sel korral alistamatuks, ehkki maadlus jõudis lisaajani ja selgelt oli näha arengut võrreldes varasemate maadlustega Iisraeli sportlase vastu.

"Emma sai suurepäraselt hakkama, hoidis terve aja matši Hershkot oma kontrolli all ja sooritas ise mõne ohtliku rünnaku. Lisaajal saatuslikuks saanud skoor tuli olukorras, kus Emma sai ise suurepärase haarde ja oli valmis rünnakuks. Kümnel korrast kaheksal lõppebki see olukord Aktase hindega. Paraku näitas vastane oma klassi ja võlus keerulisest seisust midagi välja. Järgmises matšis läks Emma vastane kokku valitseva olümpiavõitjaga ja võitis tolle matši väga veenvalt. Seega pole meil millegi üle nuriseda," ütles Ehari.

Aktase esituse tegi veelgi muljetavaldamaks asjaolu, et ta vigastas viimases MM-ile eelnenud trennis kõhu põikilihast, mis ei lubanud külge sirutada, kummarduda ega pöördeliigutusi teha. Lähedal oli ka variant, et Aktas ei lähegi MM-ile.

"Õnneks õnnestus õhtu jooksul mitmelt füsioterapeudilt ja Team Estonia arstilt tagasisidet saada ning isegi Mati Arendi juures kontrollis käia. Kõigi spetsialistide poolt kinnitati, et millegi väga tõsisega tegemist pole ja pikaajalise vigastusega me võisteldes ei riskiks. Võistluspäeva hommikul võttis Emma tugevad valuvaigistid sisse ja Ukraina koondise arst aitas vigastatud kohta teipida," selgitas Ehari.

Meeste raskekaalus maadelnud Marek-Adrian Mäsak läks avaringis vastamisi rumeenlase Darius Dobrega (WRL 45), keda täielikult domineeris ja kontrollis matši esmalt waza-ari ja seejärel ilusa ipponi väärilise heitega, kuid pidi alla vanduma teises ringis vastu tulnud Araabia Ühendemiraatide sportlasele.

Eesti sportlastest saavutas üheksanda koha ka Klen Kristofer Kaljulaid, kes maadles kuni 90 kg kaalukategoorias. "Avaringid sujusid plaanipäraselt ja tunnetus matil oli hea. Matš Fatiyevi vastu oli kõva lahing, mis jäi seekord tema kasuks. Tagantjärele matše analüüsides näen, et mul on veel palju parandada ja usun, et vähemalt 30 protsenti on võimalik juurde panna. Töö olümpiakvalifikatsiooni nimel jätkub," sõnas Kaljulaid.

Saad Dikajev tegi südika maadluse -81 kg kaalukategoorias, kuid pidi avaringis tunnistama kohaliku sportlase, aseri Vusal Galandarzade (WRL 18) paremust.