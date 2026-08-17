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Oscar Pertelson sai MK-etapil ühe võidu

Judo
Judo (foto on illustreeriv).
Judo (foto on illustreeriv). Autor/allikas: Ministério da Defesa / CC BY-SA 4.0 / Wikimedia Commons
Judo

Eesti judomaadlejad Oscar Pertelson (kuni 73 kg) ja Ats Prangli (81 kg) teenisid Sarajevos toimunud maailmakarikaetapil kahe peale ühe võidu.

Pertelson läks avaringis vastamisi Austraalia esindaja Eric Amaniga ja võitis. Vastane sai juba 26. sekundil hoiatuse ja kui maadeldud oli 1.25, tegi Pertelson ka waza-ari väärilise heite.

Kaks minutit hiljem sai Pertelson ka teise waza-ari, mis tähendanuks võitu, kuid ülevaatusel otsustati, et heide on siiski pelgalt yukot väärt. Lõpu eel sai Pertelson ka hoiatuse, aga see aja täitumisel tema võitu ei ohustanud.

Järgmises ringis tuli Pertelsonil tunnistada aga ungarlase Aron Gabori paremust. Ka selle matši kestel tühistati eestlasel waza-ari. Järgnevalt tegi heite Gabori ja tema wazar-ari oli reeglitepärane. Pool minutit enne lõppu sai ungarlane teisegi waza-ari, mis tähistas ipponit ja tema võitu.

Ats Prangli kohtus kaheksa kilo raskemate meeste konkurentsis avaringis sakslase Tom Drostega ja kaotas ipponiga juba 41. sekundil.

Toimetaja: Siim Boikov

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