X!

Eesti motosportlased olid Läti MM- ja EM-etapil stardiga hädas

Motosport
Jörgen-Matthias Talviku
Jörgen-Matthias Talviku Autor/allikas: Karli Saul
Motosport

Sel nädalavahetusel toimub Lätis Kegumsi krossirajal motokrossi maailmameistrivõistluste kaheksas etapp. MXGP klassi kvalifikatsioonisõidus sai Jörgen-Matthias Talviku parima eestlasena 21. koha.

MXGP klassis oli Läti etapil stardis kolm eestlast. Sel hooajal juba varasemalt MM-etapil karastust saanud Jörgen-Matthias Talviku sai ajasõidus Kegumsi rajaga üsna hästi sõbraks ja ta suutis tugevas konkurentsis välja sõita 16. ringiaja. Kvalifikatsioonisõit algas Talviku jaoks kukkumisega ja viimaselt kohalt jätkamisega. Eestlane kerkis kiirelt 20. kohale, aga tegi seejärel ka väikese sõiduvea ning kõrgesse mängu enam ei sekkunud. Talviku lõpetas 21. kohaga, Erki Kahro 23. kohaga ning Kaarel Tilk 24. kohaga, vahendab msport.ee.

EMX 250 klassis oli ajasõitudes edasipääsu finaalidesse püüdma neli eestlast. A-grupis oli ainsa eestlasena rajal Romeo Pikand, kes pääses 19. põhisõitudesse. B-grupis püüdis Sebastian Leok kõrgeid kohti ning saavutas kvalifikatsioonis kuuenda koha, aga laupäevases põhisõidus langes ta ebaõnnestunud stardi järel 27. kohale. Leok parandas oma positsiooni palju ning lõpetas sõidu 13. kohaga. Richard Paat kukkus kohe sõidu alguses ja tegi käele haiget ning lõpetas sõidu 29. kohal, Pikand katkestas kuuendal ringil.

EMX 125 klassis oli kodusele Läti etapile võistlema tulnud kuus eestlast. Ajasõitudes võitles Lucas Leok esikoha eest, vigastuspausi lõpetanud Travis Leok saavutas oma grupis seitsmenda aja. B-grupis oli eestlastest kiireim Marten Raud, kes sai ajaga 2.10,828 kaheksanda koha.

Paraku ebaõnnestusid eestlased põhisõidu stardis, neljanda stardikoha valinud Lucas Leok langes juba esimestes kurvides esimese 20 hulgast välja. Lõpuks parandas ta aga nii palju oma positsiooni, et lõpetas üheksanda kohaga. Travis Leok pälvis 19. koha, aga Raud kukkus üpris rängalt ja pidi mõnda aega end koguma. Lõpuks sai ta ikkagi teele tagasi ning saavutas 33. koha.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

17:22

Ruul ja Rakitina tulid Eesti meistriks 24 tunni jooksus

16:48

Tõrva triatlonil võtsid võidu Läänemets ja Zukker

16:12

Grabe ja Gnadeberg kaotasid kodusel MK-etapil 16 parema seas

15:49

Ränkel teenis Võrumaa jooksusarjas järjekordse võidu

15:16

Otsustavas setis säranud Lajal pääses kvalifikatsioonis edasi

14:55

USA sprinditäht püstitas võimsa hooaja tippmargi

14:24

Siniakova ja Townsend teenisid Prantsusmaal kolmanda ühise slämmivõidu

13:48

Eesti motosportlased olid Läti MM- ja EM-etapil stardiga hädas

13:12

Harku järvel selgitati välja Eesti meistrid sõudesprindis

12:37

Lühiraja Eesti meistriks tuli Eller, meeste võistlus tühistati

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.06

Eesti jalgpallikoondis jõudis noormängijate toel Balti turniiri finaali Uuendatud

06.06

19-aastane Mirra Andrejeva võitis karjääri esimese slämmiturniiri

06.06

VIDEO | 18-aastased Varjund ja Kristal vormistasid Eesti võidu

06.06

Meeste võrkpallikoondis jätkab Euroopa liigas puhaste paberitega Uuendatud

10:22

Sõpruskohtumine Portugali ja Tšiili vahel kujunes kähmluseks

06.06

Tour of Estonia üldvõit läks poolakale, teiseks tuli Romet Pajur Uuendatud

06.06

Kullamäe kerkis pronksiseeria avamängus resultatiivseimaks

06.06

Saksamaa jalgpallikoondis sai valusa tagasilöögi

05.06

Tõnis Sildaru kaebab Harju maakohtu otsuse edasi

05.06

Treenerid vahetasid laskesuusakarussellil kohti, Einastest sai peatreener

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo