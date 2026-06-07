Eesti motosportlased olid Läti MM- ja EM-etapil stardiga hädas

MXGP klassis oli Läti etapil stardis kolm eestlast. Sel hooajal juba varasemalt MM-etapil karastust saanud Jörgen-Matthias Talviku sai ajasõidus Kegumsi rajaga üsna hästi sõbraks ja ta suutis tugevas konkurentsis välja sõita 16. ringiaja. Kvalifikatsioonisõit algas Talviku jaoks kukkumisega ja viimaselt kohalt jätkamisega. Eestlane kerkis kiirelt 20. kohale, aga tegi seejärel ka väikese sõiduvea ning kõrgesse mängu enam ei sekkunud. Talviku lõpetas 21. kohaga, Erki Kahro 23. kohaga ning Kaarel Tilk 24. kohaga, vahendab msport.ee.

EMX 250 klassis oli ajasõitudes edasipääsu finaalidesse püüdma neli eestlast. A-grupis oli ainsa eestlasena rajal Romeo Pikand, kes pääses 19. põhisõitudesse. B-grupis püüdis Sebastian Leok kõrgeid kohti ning saavutas kvalifikatsioonis kuuenda koha, aga laupäevases põhisõidus langes ta ebaõnnestunud stardi järel 27. kohale. Leok parandas oma positsiooni palju ning lõpetas sõidu 13. kohaga. Richard Paat kukkus kohe sõidu alguses ja tegi käele haiget ning lõpetas sõidu 29. kohal, Pikand katkestas kuuendal ringil.

EMX 125 klassis oli kodusele Läti etapile võistlema tulnud kuus eestlast. Ajasõitudes võitles Lucas Leok esikoha eest, vigastuspausi lõpetanud Travis Leok saavutas oma grupis seitsmenda aja. B-grupis oli eestlastest kiireim Marten Raud, kes sai ajaga 2.10,828 kaheksanda koha.

Paraku ebaõnnestusid eestlased põhisõidu stardis, neljanda stardikoha valinud Lucas Leok langes juba esimestes kurvides esimese 20 hulgast välja. Lõpuks parandas ta aga nii palju oma positsiooni, et lõpetas üheksanda kohaga. Travis Leok pälvis 19. koha, aga Raud kukkus üpris rängalt ja pidi mõnda aega end koguma. Lõpuks sai ta ikkagi teele tagasi ning saavutas 33. koha.