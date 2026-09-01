Kardisportlane Markus Kajak võitis Le Mansis esikoha

Kõik eestlased startisid 97 võistleja seas ülitiheda konkurentsiga KZ2 võistlusklassis. Kvalifikatsioon sõideti mitmes grupis ning kokkuvõtlike tulemuste järgi sai Kajak 12., Uusneem 32. ning Peldes 43. koha. Eelsõitudeks jaotati võistlejad kuute alagruppi ning sõidud toimusid nii kuival kui märjal rajal. Kajak lõpetas kõik viis eelsõitu liidripositsioonil, ka eelfinaalis ületas finišijoone esimesena, vahendab autosport.ee.

Finaali pääses vaid 36 sõitjat, Uusneem ega Peldes nende seas ei olnud. Kajak jätkas aga ka finaalsõitu võidukalt, võttes enda nimele lisaks esikohale ka sõidu kiireima ringi.

"Kokkuvõttes oli väga produktiivne nädal, põhiline eesmärk oli siiski MM-iks vajalikud asjad ära testida ja korralik põhi alla saada ning see eesmärk sai ilusti täidetud," rääkis Kajak. "MM ei tule kindlasti lihtne, ka teistele oli see kui testinädal, kõik näevad vaeva, et kolme nädala pärast tugevas konkurentsis olla."

Enne paari nädala pärast toimuvaid maailmameistrivõistlusi stardib Kajak juba sel nädalavahetusel Porsche roolis Sprint Challenge Central Europe'i neljandal etapil Horvaatias.