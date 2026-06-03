Tallinnas astub nädalavahetusel matile Eesti judo paremik

Eesti koondis läheb kodusele MK-etapile vastu väga tugeva koosseisuga ning matile astuvad mitmed rahvusvaheliselt kogenud tippsportlased.

Teiste seas tuleb publiku ette viimasel EM-il viienda koha saavutanud Emma-Melis Aktas, kes on Tallinna MK-etapi ka varasemalt võitnud. Samuti püüab kodupubliku toel kõrget kohta EM-i seitsmenda koha omanik Karl Tani Priilinn Türk, kes on samuti oma karjääri jooksul Tallinna MK-pjedestaalile jõudnud.

Matile astub ka Marek-Adrian Mäsak, kes valiti möödunud nädala lõpul "Team Estonia Noored Tähed" programmi. Tugevat konkurentsi pakuvad ka Tartu poisid Kabriel Kirna ja Jakob Vares, kes näitasid võimsat vormi märtsis toimunud Riia EK-etapil, saavutades seal vastavalt teise ja kolmanda koha.