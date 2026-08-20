Eesti U-15 jalgpallineiud lõid Balti turniiri avamängus viis väravat

Eesti võttis mängu algusest peale initsiatiivi enda kätte, surudes vastase kaitse alla ja jõudes korduvalt ohtlike olukordadeni. Eestlannad tabasid mitmel korral posti ning korra käis pall ka vastu latti, kuid avapoolajal õnnestus pall vastaste väravasse toimetada neljal korral, vahendab jalgpall.ee.

Eesti avavärav sündis 11. minutil, kui Hanna Valner näitas head individuaalset meisterlikkust ja viis koondise juhtima. Kolm minutit hiljem kasvatas Julia Krasnova Eesti eduseisu. Marianna Ivanova mängis end seejuures vastasmängijast mööda ning jättis palli Krasnovale, kes olukorra kindlalt realiseeris. Mängu 21. minutil jõudis Eesti kolmanda tabamuseni: Fääri saarte väravavaht tõrjus värava ees tekkinud olukorras palli, kuid lahtiseks jäänud nahkkera jõudis Vasilissa Vorobjovani, kes selle väravasse saatis. Avapoolaja viimase värava lõi 38. minutil Roosi Karolina Rüütli, kes saatis palli täpse kauglöögiga lati alla.

Teisele poolajale tuli Fääri saarte koondis mitme vahetuse järel aktiivsemalt ning 43. minutil jõuti ka väravani, kuid kohtunik fikseeris tabamuse määrustevastaseks. Seejärel jätkas Eesti vastase värava all ohtlikult ning lõi teisel poolajal mitmeid häid võimalusi, kuid neid ei õnnestunud realiseerida. Mitmel korral jäi väravast puudu vaid mõni sentimeeter, olgu selleks siis palli tabamine või selle üle väravajoone toimetamine. Kaks minutit enne lõppu sai Eesti siiski ka teisel poolajal oma värava kätte. Liisi Mari Raudsepp saatis karistusala joone juurest palli terava löögiga värava suunas, kust see latipõrkest väravasse maandus. Fääri saarte koondisel tekkis teisel poolajal üks-ühele olukord Eesti väravavahiga ning võimalus ka kauglöögist, kuid kumbagi olukorda ei õnnestunud tabamuseks vormistada. Nii teenis Eesti neidude U15 koondis turniiri avamängus kindla 5:0 võidu.

Järgmine Balti turniiri kohtumine ootab eestlannasid ees laupäeval, 22. augustil algusega kell 17, kui kohtutakse võõrustaja Leedu eakaaslastega.