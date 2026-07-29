X!

Eesti rannajalgpallikoondis alustas Euroliigat kaotusega Ukrainale

Jalgpall
Eesti rannajalgpallikoondise koosseis mängus Ukrainaga
Eesti rannajalgpallikoondise koosseis mängus Ukrainaga Autor/allikas: Beach Soccer Worldwide
Jalgpall

Eesti rannajalgpallikoondis alustas kolmapäeval Moldovas peetava Euroliiga põhiturniiri alagrupimänge 1:5 kaotusega Ukrainale. Eesti ainsa värava lõi kohtumise lõppvaatuses Erol Kigaste.

Ukraina haaras eduseisu kohtumise teisel minutil, kui Eesti väravavahi löök põrkas oma mängija kaudu vastasele, kes olukorra kindlalt realiseeris, vahendab jalgpall.ee. Vaid minut hiljem kasvatas Ukraina individuaalse meisterlikkuse toel eduseisu kaheväravaliseks. Avakolmandiku lõppseisu vormistas vastane üheksandal minutil, kui käärlöögi järel jõudis pall tagumise posti juurde ning sealt suunati see esimese puutega võrku.

Teisel kolmandikul jäid väravad löömata. Ukraina tabas korra latti ega võtnud eduseisus liigseid riske, samal ajal kui Eesti tekitas mitu head võimalust, kuid jäi otsustavatel hetkedel ebatäpseks. Eesti parim võimalus avada skoor sündis 24. minutil, kui mängiv peatreener Rasmus Munskind tabas karistuslöögist posti.

Eesti sai oma ainsa tabamuse kirja 28. minutil, mil nurgalöögi järel jõudis meestesummas löögile Erol Kigaste, vähendades kaotusseisu 1:3-le. Ukraina vastas aga peagi väravavahi tabamusega ning taastas kolmeväravalise edumaa. Eesti üritas kohtumise lõpus veel vahet vähendada, kuid Munskindi kauglöögi tõrjus Ukraina puurivaht. Lõppseisu 5:1 vormistas Ukraina 33. minutil, kui käärlöögi järel põrkas pall värava ees ebamugavalt ning jäi väravavahile püüdmatuks.

Lisaks Ukrainale kuuluvad Eesti alagruppi Taani ja Saksamaa. Järgmise kohtumise peab Eesti neljapäeval kell 13.30, kui vastamisi minnakse Taaniga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

22:11

Zahovaiko kordusmängu eel: kolmandat kohtumist ei tule, keegi ei andesta

20:54

Eesti rannajalgpallikoondis alustas Euroliigat kaotusega Ukrainale

16:22

MM-il säranud hispaanlane täitis lubaduse ja tätoveeris treeneri oma käele

13:03

Eesti saalijalgpallikoondis alustab MM-valikturniiri põhiringi võõrsil

12:27

BBC: UEFA liikmed arutavad maailmameistrivõistluste boikotti

10:31

Operatsioonil käinud Rodri pikka taastumisperioodi ei vaja

08:42

Mancinist saab teist korda Itaalia koondise peatreener

28.07

IFAB: kohtunikud tegid Šveitsile ja Paraguayle MM-il liiga

28.07

Eesti neidude U-15 koondise kandidaadid kogunesid treeninglaagriks

28.07

UEFA reageeris teravalt FIFA plaanidele: jalgpalli hingega ei äritseta

sport.err.ee uudised

23:15

ETV spordisaade, 29. juuli

22:57

Karjääri lõpetanud Õiglane: pigem on kõik hästi läinud, mul on äge elu!

22:11

Zahovaiko kordusmängu eel: kolmandat kohtumist ei tule, keegi ei andesta

21:59

Lajal alustas Vancouveri turniiri kindla võiduga

20:54

Eesti rannajalgpallikoondis alustas Euroliigat kaotusega Ukrainale

20:26

Noor Kanada hokitäht sõlmis NHL-i rekordlepingu

19:59

Ukraina olümpiakomitee kaebas Venemaa liikmelisuse taastamise CAS-i

18:59

Endise esireketi 17-aastane poeg teenis ATP turniiril debüütvõidu

18:33

U-18 korvpallikoondis kaotas EM-i kaheksandikfinaalis Saksamaale

17:40

Kivi enne ajaloolist golfiturniiri Jõelähtmel: see avab palju uksi

16:59

Jegers koduse tippturniiri eel: ei oleks osanud arvata, et see siia tuuakse

16:22

MM-il säranud hispaanlane täitis lubaduse ja tätoveeris treeneri oma käele

15:41

Nuudi pääses Soomes toimuval ITF-i turniiril edasi

14:58

Rovanperä teeb Soome ralli avakatse kaasa

14:19

Green jätkab tuleval hooajal Golden State'is

13:44

Kullas saavutas Kanadas hooaja kolmanda võidu

13:03

Eesti saalijalgpallikoondis alustab MM-valikturniiri põhiringi võõrsil

12:27

BBC: UEFA liikmed arutavad maailmameistrivõistluste boikotti

11:51

Tartu Ülikool täiendas tagaliini Põhja-Makedoonias säranud ameeriklasega

11:17

Embrich MM-hõbedast: medal on hea märk edasiseks

loetumad

09:55

Suri Eesti külgkorvikrossi legend Juhan Uustalu

28.07

Eesti epeenaiskond pidi MM-finaalis tunnistama olümpiavõitjate paremust Uuendatud

12:27

BBC: UEFA liikmed arutavad maailmameistrivõistluste boikotti

28.07

Novosjolov MM-hõbedast: medali üle on hea meel, aga pigem oli kaotatud kuld Uuendatud

28.07

IFAB: kohtunikud tegid Šveitsile ja Paraguayle MM-il liiga

28.07

UEFA reageeris teravalt FIFA plaanidele: jalgpalli hingega ei äritseta

28.07

Kangert Pogacarist: fenomen, mida on üritatud lahti muukida

09:23

Vihm ei pidurdanud Briti Rahvuste mängudel rekordilist sprindikiirust

08:05

Eesti epeemeeskond pidi esinumber Prantsusmaa paremust tunnistama

28.07

Zidane nimetati Prantsusmaa koondise peatreeneriks

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo