Eesti rannajalgpallikoondis alustas Euroliigat kaotusega Ukrainale

Ukraina haaras eduseisu kohtumise teisel minutil, kui Eesti väravavahi löök põrkas oma mängija kaudu vastasele, kes olukorra kindlalt realiseeris, vahendab jalgpall.ee. Vaid minut hiljem kasvatas Ukraina individuaalse meisterlikkuse toel eduseisu kaheväravaliseks. Avakolmandiku lõppseisu vormistas vastane üheksandal minutil, kui käärlöögi järel jõudis pall tagumise posti juurde ning sealt suunati see esimese puutega võrku.

Teisel kolmandikul jäid väravad löömata. Ukraina tabas korra latti ega võtnud eduseisus liigseid riske, samal ajal kui Eesti tekitas mitu head võimalust, kuid jäi otsustavatel hetkedel ebatäpseks. Eesti parim võimalus avada skoor sündis 24. minutil, kui mängiv peatreener Rasmus Munskind tabas karistuslöögist posti.

Eesti sai oma ainsa tabamuse kirja 28. minutil, mil nurgalöögi järel jõudis meestesummas löögile Erol Kigaste, vähendades kaotusseisu 1:3-le. Ukraina vastas aga peagi väravavahi tabamusega ning taastas kolmeväravalise edumaa. Eesti üritas kohtumise lõpus veel vahet vähendada, kuid Munskindi kauglöögi tõrjus Ukraina puurivaht. Lõppseisu 5:1 vormistas Ukraina 33. minutil, kui käärlöögi järel põrkas pall värava ees ebamugavalt ning jäi väravavahile püüdmatuks.

Lisaks Ukrainale kuuluvad Eesti alagruppi Taani ja Saksamaa. Järgmise kohtumise peab Eesti neljapäeval kell 13.30, kui vastamisi minnakse Taaniga.