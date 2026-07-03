X!

Avamängu võitnud neiud kaotasid Balti turniiril Leedule

Jalgpall
Eesti U-17 neidude jalgpallikoondis
Eesti U-17 neidude jalgpallikoondis Autor/allikas: Eesti Jalgpalli Liit
Jalgpall

Eesti neidude U-17 jalgpallikoondist ootas neljapäeval, 2. juulil ees teine kohtumine Lätis toimuval Balti turniiril, kus vastamisi mindi Leeduga. Mõlemal poolajal värava löönud vastane alistas eestlannad tulemusega 2:1.

Leedu ohustas Eesti väravat juba 12. minutil, kui pall põrkas ristlatti. Esimene värav sündis 31. minutil, mil vastane realiseeris enam kui 20 meetri kauguselt teenitud karistuslöögi, saates palli kaarega üle väravavahi võrku. Kuus minutit hiljem oli Eesti viigiväravale lähedal, kui Grete Reila pääses löögile, kuid Leedu väravavaht oli vastas. Peagi teenis vastane omakorda hea võimaluse eduseisu kasvatamiseks, ent mängu esimese nurgalöögi järel suutsid Eesti kaitsjad palli väravajoonelt klaarida, vahendab Jalgpall.ee.

Eesti üks parimaid võimalusi avapoolajal tekkis 43. minutil, kui Gretlin Pihlak mängis end osavalt vastastest mööda ja pääses löögile. Tema vasaku posti suunas saadetud palli tõrjus aga väravavaht sõrmeotstega nurgalöögiks, millest ohtu enam ei tekkinud. Esimese poolaja üleminutitel jõudis Eesti siiski viigini. Küljesisseviske järel tekkinud eksimuse kasutas Elizabeth Eberg ära, kes võitis palli ning saatis selle värava ette Gretlin Pihlakule. Ründaja ei eksinud ning paigutas nahkkera võrku, viigistades seisu 1:1.

Teisel poolajal oli pall rohkem Eesti valduses ning eestlannad jõudsid vastasest märksa enam löögile, kuid pealelöökidest ei õnnestunud ühtegi väravavahi selja taha suunata. Leedu lõi kohtumise võiduvärava 76. minutil, kasutades ära oma ühe kahest poolajal tekkinud pealelöögist. Vasakult äärelt terava nurga alt teele saadetud pall lendas kõigile üllatuseks otse värava siseküljevõrku, vormistades kohtumise lõppseisuks 2:1.

Esimeses mängus oli Eesti alistanud Fääri saared 1:0. Pühapäeval, 5. juulil kell 14 mängib Eesti oma viimase kohtumise Balti turniiril, kui vastamisi minnakse võõrustaja Lätiga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:43

Müncheni Bayern täiendas ridu Saksa koondislase Nathaniel Browniga

16:38

Saksamaa jalgpalliliit soovib Kloppi koondise uueks peatreeneriks

16:05

Avamängu võitnud neiud kaotasid Balti turniiril Leedule

14:11

Nagelsmann lahkus Saksamaa koondise eesotsast

12:39

Nõmme Kalju tugevnes Portugali ründajaga

12:21

Man City tegi rekordilise ostu

11:32

Inglismaal pikendati seoses jalgpalliga pubide lahtiolekuaegu

10:16

Horvaatia peatreener: see oli väga halb kohtunikutöö

09:30

TÄNA OTSE | Austraalia ja Egiptus jahivad ajaloolist edasipääsu

07:57

Šveitsile piisas võiduks kahest väravast

sport.err.ee uudised

18:15

Verstappen kritiseeris F1 Lego paraadi: me ei ole klounid

17:43

Müncheni Bayern täiendas ridu Saksa koondislase Nathaniel Browniga

17:12

Osaka kindel võit viis ta esimest korda Wimbledoni neljandasse ringi

16:38

Saksamaa jalgpalliliit soovib Kloppi koondise uueks peatreeneriks

16:05

Avamängu võitnud neiud kaotasid Balti turniiril Leedule

15:44

Aleksandr Ovetškin otsustas karjääri jätkata

15:09

Bigbank/Kalev täiendas ridasid noore vendadepaariga

14:48

FOTOD | Spordiselts Kalev tähistab 125. juubelit

14:11

Nagelsmann lahkus Saksamaa koondise eesotsast

13:47

Jõgeval võitis ala suurkuju Alexander Shvartsman

13:11

Bostoni raudvara Jaylen Brown vahetati Philadelphiasse

12:39

Nõmme Kalju tugevnes Portugali ründajaga

12:21

Man City tegi rekordilise ostu

11:32

Inglismaal pikendati seoses jalgpalliga pubide lahtiolekuaegu

11:01

Rakveres sündis teivashüppe Eesti noorterekord

10:31

U-18 EEVZA-l jäi Eesti noorte laeks veerandfinaal

10:16

Horvaatia peatreener: see oli väga halb kohtunikutöö

09:53

Chris Froome kinnitas: karjäär on läbi

09:30

TÄNA OTSE | Austraalia ja Egiptus jahivad ajaloolist edasipääsu

09:25

Pippi Lotta Enok tõmbas hooajale varakult joone alla

loetumad

00:00

Hispaania sai veenva võidu Austria üle Uuendatud

06:25

Ronaldo aitas väravaga Portugali kaheksandikfinaali

07:57

Šveitsile piisas võiduks kahest väravast

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

10:16

Horvaatia peatreener: see oli väga halb kohtunikutöö

02.07

Veesaar sõlmis Hawksiga 9,3 miljoni dollari suuruse lepingu

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

02.07

VAR-i ekspert: Balogunile antud punane kaart oli ekslik

09:25

Pippi Lotta Enok tõmbas hooajale varakult joone alla

08:45

TÄNA OTSE | Meeste korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Sloveeniat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo