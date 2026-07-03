Avamängu võitnud neiud kaotasid Balti turniiril Leedule

Leedu ohustas Eesti väravat juba 12. minutil, kui pall põrkas ristlatti. Esimene värav sündis 31. minutil, mil vastane realiseeris enam kui 20 meetri kauguselt teenitud karistuslöögi, saates palli kaarega üle väravavahi võrku. Kuus minutit hiljem oli Eesti viigiväravale lähedal, kui Grete Reila pääses löögile, kuid Leedu väravavaht oli vastas. Peagi teenis vastane omakorda hea võimaluse eduseisu kasvatamiseks, ent mängu esimese nurgalöögi järel suutsid Eesti kaitsjad palli väravajoonelt klaarida, vahendab Jalgpall.ee.

Eesti üks parimaid võimalusi avapoolajal tekkis 43. minutil, kui Gretlin Pihlak mängis end osavalt vastastest mööda ja pääses löögile. Tema vasaku posti suunas saadetud palli tõrjus aga väravavaht sõrmeotstega nurgalöögiks, millest ohtu enam ei tekkinud. Esimese poolaja üleminutitel jõudis Eesti siiski viigini. Küljesisseviske järel tekkinud eksimuse kasutas Elizabeth Eberg ära, kes võitis palli ning saatis selle värava ette Gretlin Pihlakule. Ründaja ei eksinud ning paigutas nahkkera võrku, viigistades seisu 1:1.

Teisel poolajal oli pall rohkem Eesti valduses ning eestlannad jõudsid vastasest märksa enam löögile, kuid pealelöökidest ei õnnestunud ühtegi väravavahi selja taha suunata. Leedu lõi kohtumise võiduvärava 76. minutil, kasutades ära oma ühe kahest poolajal tekkinud pealelöögist. Vasakult äärelt terava nurga alt teele saadetud pall lendas kõigile üllatuseks otse värava siseküljevõrku, vormistades kohtumise lõppseisuks 2:1.

Esimeses mängus oli Eesti alistanud Fääri saared 1:0. Pühapäeval, 5. juulil kell 14 mängib Eesti oma viimase kohtumise Balti turniiril, kui vastamisi minnakse võõrustaja Lätiga.