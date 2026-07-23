Valdmetsa värav tõi Florale avamängus napi võidu

Kohtumise ainus värav sündis 31. minutil. Sergei Zenjov võitis karistusala lähistel peapalli ning Remo Valdmets lõi umbes 15 meetrilt palli täpselt posti kõrvale.

Flora oli avapoolajal selgelt teravam meeskond ning võinuks eduseisu veelgi kasvatada. Vahetult enne poolajavilet mängis Tony Varjund Valdmetsa üks-ühele TNS-i väravavahi Nathan Shepperdiga, kuid külaliste puurilukk suutis löögi tõrjuda.

Ka teise poolaja algus kuulus Florale. Esmalt jäi Shepperd peale Valdmetsa lähilöögile ning mõni minut hiljem tõrjus ta ka vahetusest sekkunud Taaniel Usta hea võimaluse. Nii jäi kodumeeskond teist väravat otsima.

Lõpuvile lähenedes kandus mängupilt aga üha enam Flora väljakupoolele. The New Saints tekitas mitu ohtlikku olukorda ning 71. minutil päädis üks rünnak ka löögiga väravalatti.

Flora pidas siiski survele vastu. Evert Grünvald ja kaitseliin hoidsid külalised väravata ning Eesti meister sai korduskohtumiseks kaasa 1:0 eduseisu.

Korduskohtumine peetakse 30. juulil Walesis. Selle paari võitja kohtub Konverentsiliiga kolmandas eelringis Andorra meistri Inter Club d'Escaldesiga.