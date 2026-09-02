Jalgpalli noortekoondis andis Saksimaa vastu kahel korral eduseisu käest

Eesti oli kohtumise avapoolajal aktiivsem ning tekitas värava all ohtlikke olukordi juba esimestel minutitel. Suurepärased võimalused eduseisu haaramiseks sündisid 6. ja 8. minutil, kirjutab jalgpall.ee.

Esimeses olukorras leiti kaitseliini taha Hugo Paade, kes pääses Saksimaa väravavahiga silmitsi, kuid tema löök tabas vastase puurivahti. Paar minutit hiljem teenis Eesti karistusala joone tagant trahvilöögi, mille Denis Zotov keerutas värava suunas. Saksimaa väravavaht sai sõrmed vahele, kuid pall põrkas seejärel posti. Eesti jõudis sihile 29. minutil, kui Zotov lõikas vahelt vastase söödu ning suunas palli madalalt tagumisse nurka. Avapoolaja lõpuni suutis Eesti eduseisu hoida ning vastane eestlaste väravale suuremat ohtu ei kujutanud.

Teisele poolajale tuli Saksimaa aktiivsemalt ning 64. minutil jõuti viigiväravani. Viis minutit hiljem teenisid külalised penalti, kuid Eesti väravavaht Andero Tatrik tõrjus vastase löögi ning hoidis seisu viigis. 78. minutil jäi Saksimaa ühemängijalisse vähemusse ning Eesti sai karistuslöögi karistusala küljejoone tagant. Sellele järgnenud olukorras jõudis pall värava alla, kus Kalle Zimmerer lõi Eesti taas juhtima.

Eesti eduseis ei püsinud siiski kaua, sest 86. minutil jõudis Saksimaa teist korda viigini. Kohtumise lõpus avanes Eestil veel võimalusi võiduvärava löömiseks, kuid Saksimaa väravavaht sekkus otsustavatel hetkedel ning kohtumine lõppes 2:2 viigiga.

Koondiste korduskohtumine toimub neljapäeval, 3. septembril kell 18.00 TNTK staadionil. Mängu otsepilti saab jälgida EJLTV vahendusel.