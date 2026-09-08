VAATA OTSE | Saksamaa ja Lõuna-Korea heitlevad koha eest veerandfinaalis

Täna kell 21.40 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli naiste MM-finaalturniirilt, kus lähevad 12 parema seas vastamisi võõrustajariik Saksamaa ja Lõuna-Korea. Mängu kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin.

28 aasta pikkuse pausi järel MM-finaalturniiril osalev Saksamaa tuli oma alagrupis kahe võidu ja ühe kaotusega teiseks. Avamängus kaotati Hispaaniale 53:83, ent seejärel alistati Jaapani 74:58 ja esmaspäeval viimases mängus Mali 83:58. Sakslannade mänguvankrit on vedanud WNBA-s klubikorvpalli mängivad Frieda Bühner ja Leonie Fiebich.

Lõuna-Korea on MM-il regulaarne osaleja juba 1959. aastast. Tänavust turniiri alustati 99:81 võiduga Nigeeria üle, kuid teises voorus tuli vastu võtta 69:95 kaotus Prantsusmaalt ja viimases voorus jäädi 73:82 alla Ungarile. Lõuna-Korea resultatiivseim mängija on seni olnud Park Ji-hyun, kes visanud kolme mänguga keskmiselt 16,7 punkti.

Lõuna-Korea üheks suureks tugevuseks võib pidada head viskekätt kolmepunktijoone tagant, kust nad tabavad 33,4-protsendilise täpsusega. Samuti on nad edukad olnud vastaste pallikaotuste ärakasutamisel, teenides seekaudu keskmiselt 24 punkti mängus. Võrreldes Lõuna-Koreaga jätab Saksamaa visketabavus soovida (kolmestel vaid 26,9 protsenti), aga neil on selge eelis lauavõitluses (keskmiselt 47,3 lauapalli mängus vs 23,7).

Saksamaa ja Lõuna-Korea vahelise kohtumise võitjat ootab veerandfinaalis valitsev Euroopa meister Belgia, kes pääses otse kaheksa parema hulka.