X!

VAATA OTSE | Saksamaa ja Lõuna-Korea heitlevad koha eest veerandfinaalis

Korvpall
{{1788855180000 | amCalendar}}
Korvpall

Täna kell 21.40 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet korvpalli naiste MM-finaalturniirilt, kus lähevad 12 parema seas vastamisi võõrustajariik Saksamaa ja Lõuna-Korea. Mängu kommenteerivad Anu Säärits ja Janne Schasmin.

28 aasta pikkuse pausi järel MM-finaalturniiril osalev Saksamaa tuli oma alagrupis kahe võidu ja ühe kaotusega teiseks. Avamängus kaotati Hispaaniale 53:83, ent seejärel alistati Jaapani 74:58 ja esmaspäeval viimases mängus Mali 83:58. Sakslannade mänguvankrit on vedanud WNBA-s klubikorvpalli mängivad Frieda Bühner ja Leonie Fiebich.

Lõuna-Korea on MM-il regulaarne osaleja juba 1959. aastast. Tänavust turniiri alustati 99:81 võiduga Nigeeria üle, kuid teises voorus tuli vastu võtta 69:95 kaotus Prantsusmaalt ja viimases voorus jäädi 73:82 alla Ungarile. Lõuna-Korea resultatiivseim mängija on seni olnud Park Ji-hyun, kes visanud kolme mänguga keskmiselt 16,7 punkti.

Lõuna-Korea üheks suureks tugevuseks võib pidada head viskekätt kolmepunktijoone tagant, kust nad tabavad 33,4-protsendilise täpsusega. Samuti on nad edukad olnud vastaste pallikaotuste ärakasutamisel, teenides seekaudu keskmiselt 24 punkti mängus. Võrreldes Lõuna-Koreaga jätab Saksamaa visketabavus soovida (kolmestel vaid 26,9 protsenti), aga neil on selge eelis lauavõitluses (keskmiselt 47,3 lauapalli mängus vs 23,7).

Saksamaa ja Lõuna-Korea vahelise kohtumise võitjat ootab veerandfinaalis valitsev Euroopa meister Belgia, kes pääses otse kaheksa parema hulka.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

korvpalliuudised

21:27

VAATA OTSE | Saksamaa ja Lõuna-Korea heitlevad koha eest veerandfinaalis Uuendatud

19:23

Bigbank/Kalev ihkab meistritiitli tagasi Tallinna tuua

10:13

Kullasoosik USA tümitas viimases alagrupimängus Tšehhit

07.09

MM-i kohtunik: peame kõik oma treeningud üles laadima

07.09

Dorbek jätkab Kalevis, aga hooaja algus jääb vahele

07.09

Itaalia naised andsid MM-il ameeriklannadele korraliku lahingu

05.09

Mali korvpallinaised šokeerisid MM-il neljakordset Euroopa meistrit

05.09

Euroopa meister Belgia alustas MM-i võiduga

04.09

Caitlin Clark säras MM-debüüdil ajaloolise kaksikduubliga

04.09

Bigbank/Kalev täiendas ridu Islandil mänginud ameeriklasega

03.09

FIBA uurib võimalusi Venemaa ja Valgevene koondised ja klubid taas platsile tuua

03.09

NBA karistas Los Angeles Clippersit suure trahvi ja talendikorje piiranguga

02.09

Bigbank/Kalev sõlmis lepingu Carlos Jürgensiga

01.09

Eesti kohtunik Männiste vilistab naiste korvpalli MM-il

01.09

Monaco korvpallitiim mängib sel hooajal Prantsusmaa kolmandas liigas

videod

sport.err.ee uudised

22:14

ETV spordisaade, 8. september

22:01

Külm ja Ermits naudivad koos treenimist: mõlemad utsitame üksteist

21:35

Sabalenka jõudis kuuendat aastat järjest USA lahtistel poolfinaali

21:27

VAATA OTSE | Saksamaa ja Lõuna-Korea heitlevad koha eest veerandfinaalis Uuendatud

21:14

Rikberg Tähe vigastusest: kindlasti ei ole soov mängijate tervist ohtu seada

20:41

Rallikrossi hooaja parimad selgusid keerulisel võistlusel Kulbilohus

20:05

Robert Täht jääb vigastuse tõttu EM-ilt eemale, koosseisu lisati Varblane

19:53

Flora viigistas Transiga, Kalju kaotas Nõmme derbis

19:23

Bigbank/Kalev ihkab meistritiitli tagasi Tallinna tuua

18:49

Matthew Brennan teenis tänavusel Vueltal neljanda etapivõidu

18:20

Rannajalgpallikoondist ootab Itaalias otsustav võitlus A-divisjoni koha eest

17:43

Ärm finišeeris Tšehhis peetud velotuuri finaaletapil esikümnes

17:14

Eesti naiskond krooniti lauatennises Baltimaade meistriks

16:48

Susannah Kaul sai paraujumise EM-il 50 m vabaujumises kuuenda koha

16:16

Lajal alustas Prantsusmaal kindla võiduga

loetumad

06.09

Karotamm: Värnik ei olevat normaalne, aga tippsportlane ei saagi normaalne olla

10:40

Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis EM-finaalturniiriks

10:13

Kullasoosik USA tümitas viimases alagrupimängus Tšehhit

09:05

Rõbakina mängib esmakordselt kaheksa parema seas

07.09

Tartu võrkpallijuht koondisest: minu meelest ei ole meil X-faktoriga mängijat

07.09

Nõmme Unitedi peatreeneriks saab kolmel MM-il mänginud ameeriklane

14:23

Rootsi suusatäht on viimaks valust vaba

07.09

Swiatek kaotas Zhengile ja jääb tänavu slämmitiitlita

07.09

Lawson saab Red Bullis veel ühe võimaluse

21:27

VAATA OTSE | Saksamaa ja Lõuna-Korea heitlevad koha eest veerandfinaalis Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo