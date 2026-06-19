Kanada lõi Katari võrku kuus palli, Mehhikole piisas võiduks ühest väravast

Jalgpalli MM-finaalturniiril said ööl vastu reedet toimunud mängudes võidud Kanada ja Mehhiko koondised.

Kanada alistas B-alagrupis Katari koguni 6:0. Jonathan David sooritas kübaratriki, lisaks olid täpsed Cyle Larin ja Nathan Saliba. Üks tabamus sündis Katari poolkaitsja Mohamed Manai omaväravast.

Võitjatele tegi väravate löömise lihtsamaks asjaolu, et Katar lõpetas mängu üheksa mehega, sest avapoolajal nägi punast kaarti Homam Ahmed ja teisel poolajal Assim Madibo.

Kanada võitu jäi varjutama poolkaitsja Ismael Kone tõsine vigastus. Kone sai teise poolaja alguses Assimilt löögi vastu jalga ning kokkupuude oli nii karm, et kanadalane viidi väljakult kanderaamil minema.

Kanada ja Šveits on mõlemad B-alagrupis kogunud neli punkti, kuid parem väravate vahe annab eelise hetkel võõrustajariigile. Kolmandas voorus lähevad Kanada ja Šveits omavahel vastamisi.

A-alagrupis piisas Mehhikole ühest väravast, et saada jagu Lõuna-Koreast. Võiduvärava skooris 50. minutil Luis Romo, kes kasutas ära Lõuna-Korea väravavahi Seung-guy Kimi eksimuse palli klaarimisel.

Mehhiko jätkab kahe mängu järel täiseduga, Lõuna-Korea asub alagrupis kolme punktiga teisel positsioonil.