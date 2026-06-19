X!

Kanada lõi Katari võrku kuus palli, Mehhikole piisas võiduks ühest väravast

Jalgpalli MM
Foto: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiril said ööl vastu reedet toimunud mängudes võidud Kanada ja Mehhiko koondised.

Kanada alistas B-alagrupis Katari koguni 6:0. Jonathan David sooritas kübaratriki, lisaks olid täpsed Cyle Larin ja Nathan Saliba. Üks tabamus sündis Katari poolkaitsja Mohamed Manai omaväravast.

Võitjatele tegi väravate löömise lihtsamaks asjaolu, et Katar lõpetas mängu üheksa mehega, sest avapoolajal nägi punast kaarti Homam Ahmed ja teisel poolajal Assim Madibo.

Kanada võitu jäi varjutama poolkaitsja Ismael Kone tõsine vigastus. Kone sai teise poolaja alguses Assimilt löögi vastu jalga ning kokkupuude oli nii karm, et kanadalane viidi väljakult kanderaamil minema.

Kanada ja Šveits on mõlemad B-alagrupis kogunud neli punkti, kuid parem väravate vahe annab eelise hetkel võõrustajariigile. Kolmandas voorus lähevad Kanada ja Šveits omavahel vastamisi.

B-alagrupp

Kanada

6
:
0

Katar

90:00

  • Larin16'
  • David29'
  • David45+3'
  • Saliba64'
  • Manai (OV.)75'
  • David90+2'

    A-alagrupis piisas Mehhikole ühest väravast, et saada jagu Lõuna-Koreast. Võiduvärava skooris 50. minutil Luis Romo, kes kasutas ära Lõuna-Korea väravavahi Seung-guy Kimi eksimuse palli klaarimisel.

    Mehhiko jätkab kahe mängu järel täiseduga, Lõuna-Korea asub alagrupis kolme punktiga teisel positsioonil.

    A-alagrupp

    Mehhiko

    1
    :
    0

    Lõuna-Korea

    90:00

    • Romo50'

      Toimetaja: Henrik Laever

      Samal teemal

      MM-i tänased mängud
      21.50
      ETV
      D-alagrupp
      USA - Austraalia
      Kommenteerivad Ivar Lepik ja Marko Pärnpuu

      tabeliseisud

      väravad ja tipphetked

      MM-i uudised

      06:01

      Kanada lõi Katari võrku kuus palli, Mehhikole piisas võiduks ühest väravast

      18.06

      Vahetusmehed vedasid Šveitsi esimese võiduni

      18.06

      Kristal: Ronaldo ei pea alustama igat mängu

      18.06

      Neuer jätab pärast MM-i Saksamaa koondisega lõplikult hüvasti

      18.06

      Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

      18.06

      Neymar jääb ka teisest MM-mängust eemale

      18.06

      Portugali peatreener: Ronaldo väljavahetamine ei oleks olnud loogiline

      18.06

      Colombia sai jagu Usbekistanist, Ghana viimasel hetkel Panamast Uuendatud

      18.06

      Inglismaa teenis kuue väravaga mängus kolm võidupunkti Uuendatud

      17.06

      Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga

      A-alagrupp

      B-alagrupp

      C-alagrupp

      D-alagrupp

      E-alagrupp

      F-alagrupp

      G-alagrupp

      H-alagrupp

      i-alagrupp

      j-alagrupp

      k-alagrupp

      l-alagrupp

      sport.err.ee värsked uudised

      06:01

      Kanada lõi Katari võrku kuus palli, Mehhikole piisas võiduks ühest väravast

      18.06

      Vahetusmehed vedasid Šveitsi esimese võiduni

      18.06

      Kristal: Ronaldo ei pea alustama igat mängu

      18.06

      Lehis krooniti teist korda Euroopa meistriks Uuendatud

      18.06

      Tallinnas algasid Euroopa Discgolfi Festivali individuaalvõistlused

      18.06

      Neuer jätab pärast MM-i Saksamaa koondisega lõplikult hüvasti

      18.06

      Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

      18.06

      Sloveenia jalgrattatäht kukkus rängalt ja murdis lõualuu

      18.06

      Neymar jääb ka teisest MM-mängust eemale

      18.06

      Nadal meenutab: Wimbledoni võit oli mu karjääri kõige emotsionaalsem

      üles
      Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

      Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
      Google Chrome logo
      Firefox logo
      Safari logo
      Internet Explorer logo
      MIcrosoft Edge logo