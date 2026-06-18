X!

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki

Jalgpalli MM
{{1781767620000 | amCalendar}}
Jalgpalli MM: Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik.
Jalgpalli MM: Tšehhi - Lõuna-Aafrika Vabariik. Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-i alagrupifaasi teise vooru avanud A-alagrupi kohtumises tegid Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik 1:1 viigi.

Tšehhi läks kohtumist juba 6. minutil juhtima. Alexandr Sojka leidis karistusalas kena sööduga Michal Sadileki, kes jäi Lõuna-Aafrika väravat kaitsnud Ronwen Williamsiga üksi ja suunas palli värava paremasse alumisse nurka. LAV haaras pärast kaotusseisu jäämist initsiatiivi. Nende parimad momendid tekkisid mööda paremat äärt rünnates, aga viimases ründefaasis jäi alati teravusest puudu.

Teine poolaeg kulges pigem rahulikult ja sündmuste vaeselt, kuid 83. minutil tabas Thapelo Maseko pealelöök Tšehhi karistusalas seisnud Pavel Sulci kätt ning peakohtunik Tori Penso määras Aafrika meeskonna kasuks penalti. Teboho Mokoena lõi palli vasakusse nurka, Tšehhi puurivaht Matej Kovar hüppas teisele poole. Tšehhi üritas seejärel suure innuga võiduväravat lüüa, kuid edutult.

Mõlemal koondisel on nüüd A-alagrupis kirjas üks punkt. Ööl vastu reedet toimub MM-il veel kolm kohtumist: kell 22 pannakse pall mängu Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina kohtumises (B-alagrupp), kell 1 alustavad lahingut Kanada - Katar (B-alagrupp) ning kell 4 kohtuvad Mehhiko - Lõuna-Korea (A-alagrupp).

A-alagrupp

Tšehhi

1
:
1

Lõuna-Aafrika Vabariik

90:00

  • Sadilek6'
  • Mokoena83'

Enne mängu:

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik mõlemad alustasid MM-finaalturniiri kaotusega. Lõuna-Aafrika Vabariik jäi MM-i avamängus 0:2 alla Mehhikole ning Tšehhi mängis Lõuna-Korea vastu lõpus edu maha ja kaotas 1:2.

Lõuna-Aafrika Vabariik peab tänases mängus hakkama saama ilma poolkaitsjate Sphephole Sithole ja Themba Zwaneta, kes teenisid veidi kaootiliseks kiskunud mängus Mehhikoga punase kaardi. Tšehhil ei ole ühtegi mängijat mängukeelu all.

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik on varem omavahel vastamisi läinud vaid korra. 29 aastat tagasi toimunud FIFA konföderatsioonide karikaturniiril leppisid koondised 2:2 viiki. Tolles mängus lõi mõlemad Tšehhi väravad hiljem Liverpooliga Meistrite liiga võitjaks tulnud Vladimir Šmicer. Lõuna-Aafrika Vabariigi väravate eest kandsid hoolt Brendan Augustine ja Helman Mkhalele, seejuures on Mkhalele praegu rahvuskoondise abitreener.

Ööl vastu reedet toimub MM-il veel kolm kohtumist: kell 22 pannakse pall mängu Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina kohtumises (B-alagrupp), kell 1 alustavad lahingut Kanada - Katar (B-alagrupp) ning kell 4 kohtuvad Mehhiko - Lõuna-Korea (A-alagrupp).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

tabeliseisud

väravad ja tipphetked

MM-i uudised

21:02

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

20:03

Neymar jääb ka teisest MM-mängust eemale

11:39

Portugali peatreener: Ronaldo väljavahetamine ei oleks olnud loogiline

08:25

Colombia sai jagu Usbekistanist, Ghana viimasel hetkel Panamast Uuendatud

08:05

Inglismaa teenis kuue väravaga mängus kolm võidupunkti Uuendatud

17.06

Portugal piirdus avamängus Kongo DV vastu viigiga Uuendatud

17.06

Elevandiluuranniku koondislast kahtlustatakse kihlveopettuses

17.06

Tuneesiat päästma asunud Renard: mul seisab ees keeruline väljakutse

17.06

Messi selgitas emotsionaalse väravatähistuse tagamaid

17.06

Lõuna-Korea koondis alustas MM-il kodumaise meedia boikoteerimist

A-alagrupp

B-alagrupp

C-alagrupp

D-alagrupp

E-alagrupp

F-alagrupp

G-alagrupp

H-alagrupp

i-alagrupp

j-alagrupp

k-alagrupp

l-alagrupp

sport.err.ee värsked uudised

21:02

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki Uuendatud

20:40

Sloveenia jalgrattatäht kukkus rängalt ja murdis lõualuu

20:09

Lehis jõudis vehklemise EM-il poolfinaali Uuendatud

20:03

Neymar jääb ka teisest MM-mängust eemale

19:38

Nadal meenutab: Wimbledoni võit oli mu karjääri kõige emotsionaalsem

18:56

Teder ja Jegers murdsid end mainekal amatöörgolfiturniiril 32 parema hulka

18:36

Eesti tennisenaiskond võitis Billie Jean King Cupil Luksemburgi 3:0 Uuendatud

17:59

Madridi Real täiendas kaitseliini Prantsusmaa koondislasega

17:22

Jefimova kerkis maailma hooaja edetabelis kuuendaks

16:54

Eesti võrkpallikoondist ootab Euroopa liigas otsustav nädalavahetus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo