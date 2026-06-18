Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik leppisid viiki

Tšehhi läks kohtumist juba 6. minutil juhtima. Alexandr Sojka leidis karistusalas kena sööduga Michal Sadileki, kes jäi Lõuna-Aafrika väravat kaitsnud Ronwen Williamsiga üksi ja suunas palli värava paremasse alumisse nurka. LAV haaras pärast kaotusseisu jäämist initsiatiivi. Nende parimad momendid tekkisid mööda paremat äärt rünnates, aga viimases ründefaasis jäi alati teravusest puudu.

Teine poolaeg kulges pigem rahulikult ja sündmuste vaeselt, kuid 83. minutil tabas Thapelo Maseko pealelöök Tšehhi karistusalas seisnud Pavel Sulci kätt ning peakohtunik Tori Penso määras Aafrika meeskonna kasuks penalti. Teboho Mokoena lõi palli vasakusse nurka, Tšehhi puurivaht Matej Kovar hüppas teisele poole. Tšehhi üritas seejärel suure innuga võiduväravat lüüa, kuid edutult.

Mõlemal koondisel on nüüd A-alagrupis kirjas üks punkt. Ööl vastu reedet toimub MM-il veel kolm kohtumist: kell 22 pannakse pall mängu Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina kohtumises (B-alagrupp), kell 1 alustavad lahingut Kanada - Katar (B-alagrupp) ning kell 4 kohtuvad Mehhiko - Lõuna-Korea (A-alagrupp).

Enne mängu:

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik mõlemad alustasid MM-finaalturniiri kaotusega. Lõuna-Aafrika Vabariik jäi MM-i avamängus 0:2 alla Mehhikole ning Tšehhi mängis Lõuna-Korea vastu lõpus edu maha ja kaotas 1:2.

Lõuna-Aafrika Vabariik peab tänases mängus hakkama saama ilma poolkaitsjate Sphephole Sithole ja Themba Zwaneta, kes teenisid veidi kaootiliseks kiskunud mängus Mehhikoga punase kaardi. Tšehhil ei ole ühtegi mängijat mängukeelu all.

Tšehhi ja Lõuna-Aafrika Vabariik on varem omavahel vastamisi läinud vaid korra. 29 aastat tagasi toimunud FIFA konföderatsioonide karikaturniiril leppisid koondised 2:2 viiki. Tolles mängus lõi mõlemad Tšehhi väravad hiljem Liverpooliga Meistrite liiga võitjaks tulnud Vladimir Šmicer. Lõuna-Aafrika Vabariigi väravate eest kandsid hoolt Brendan Augustine ja Helman Mkhalele, seejuures on Mkhalele praegu rahvuskoondise abitreener.

Ööl vastu reedet toimub MM-il veel kolm kohtumist: kell 22 pannakse pall mängu Šveits - Bosnia ja Hertsegoviina kohtumises (B-alagrupp), kell 1 alustavad lahingut Kanada - Katar (B-alagrupp) ning kell 4 kohtuvad Mehhiko - Lõuna-Korea (A-alagrupp).