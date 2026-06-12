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Lõuna-Korea pööras MM-i teises mängus Tšehhi vastu kaotusseisu võiduks

Jalgpalli MM
Lõuna-Korea jalgpallurid võitu tähistamas
Lõuna-Korea jalgpallurid võitu tähistamas Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpalli MM

Jalgpalli MM-finaalturniiri teises mängus alistas Lõuna-Korea A-grupis Tšehhi teise poolaja väravatest 2:1.

Mehhikos Zapopanis toimunud mängu läks 59. minutil juhtima Tšehhi, kui pikalt West Hamis mänginud äärekaitsja Vladimir Coufal lennutas küljesisseviske otse Lõuna-Korea viiekasti joonele, kus palli saatis peaga võrku Tšehhi kapten Ladislav Krejci.

Mitmeid häid võimalusi raisanud Lõuna-Korea oli mänguliselt parem võistkond ning nad said teenitud tasu 67. minutil: Pariisi Saint-Germaini ridades äsja kahekordseks Meistrite liiga võitjaks kroonitud Lee Kang-in leidis hea läbisööduga Hwang In-beomi, kes pettis kümnel meetril ära nii Tšehhi kaitsja kui väravavahi ja saatis palli võrku.

Paar minutit pärast viigiväravat võttis Lõuna-Korea peatreener võib-olla üllatuslikult pingile koondise kapteni Son Heung-mini, aga vahetus tasus ennast 80. minutil ära: Soni asemel väljakule tulnud Oh Hyeon-gyu lükkas mõnelt meetrilt väravasse viigitabamuse autori Hwangi madala tsenderduse ning tõi Lõuna-Koreale kolm punkti.

Avamängus Lõuna-Aafrika Vabariigi 2:0 alistanud Mehhikol ja Lõuna-Koreal on seega tabelis kolm punkti, Tšehhi ja LAV on A-grupis nulli peal. Teises voorus kohtub Tšehhi 18. juunil Atlantas LAV-iga ning Mehhiko võõrustab samal päeval Zapopanis Lõuna-Koread.

Toimetaja: Anders Nõmm

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