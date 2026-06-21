Tihemetsas alistas Rillo Saare, Lihtsa ja Lamp jätkasid võidulainel

Quad Openis haaras avasõidus stardivõidu MM-sarja liider Kevin Saar (Yamaha, Pärnu Motoclub), kes hoidis kogu sõidu vältel enda selja taga Karl Robin Rillot (Yamaha, RedMoto Racing). Vahe püsis pikalt alla sekundi, kuid möödumisvõimalust Rillol ei tekkinud ning sõidu lõpus otsustas ta riske vältida ja keskenduda teisele sõidule.

"Siin Tihemetsa liivas on teatud kohad, kus tuleb võita ja oma joont hoida," ütles Saar pärast sõitu. Ta tunnistas, et stardivõit mängis olulist rolli, sest viimasel ajal on stardid olnud tema nõrgem külg.

Kolmanda koha nimel käis samal ajal omaette lahing Rasmus Sõna (KTM, RedMoto Racing) ja leedulase Laurynas Mikalauskase vahel. Kuigi leedulane üritas lähemale jõuda, suutis Sõna koha säilitada.

Teises sõidus rollid vahetusid. Rillo kasutas ära Saare eksimuse ning haaras liidrikoha, mida enam käest ei andnud. Saar tunnistas hiljem, et rada oli väga keeruline ning otsustas sõita kindla peale, et punktid ära tuua. "Kui Kevin on stardis, peab sõitma piiri peal," ütles Rillo pärast etapivõitu.

Hooaja alguses vigastusega võidelnud Rillo sõnul oli taastumise juures kõige raskem just vaimne pool. "Ettevalmistusse oli pandud palju tööd ja pärast vigastust oli motivatsiooni raske leida. Õnneks on sõbrad ja pere aidanud uuesti järje peale saada."

Etapi kokkuvõttes teenis Rillo võidu Saarte ees, kolmandaks tuli mõlemas sõidus stabiilselt kolmandana lõpetanud Sõna. Eesti meistrivõistluste liidrina jätkab Rillo 97 punktiga.

Külgvankrite klassis pakkusid päeva põnevaima vastasseisu Robert Lihtsa / Oliver Sebastian Lamp (Husqvarna, Kagu MK) ning Karksi MM-etapil kuuenda koha saanud Markus Normak / Tomass Daniels Dukulis (GasGas, Pärnu Motoclub).

Kuigi Normak / Dukulis võitsid mõlemas sõidus stardi, leidsid Lihtsa / Lamp mõlemal korral tee neist mööda ning kontrollisid seejärel võistlust kindlalt. "Väga raske oli. Sellel rajal pole peale paari koha eriti möödumisvõimalusi. Kui ette saime, tegime kohe vahe sisse ja pärast võtsime rahulikumalt," ütles Lihtsa pärast avasõitu.

Teises sõidus langesid Normak / Dukulis vahepeal neljandaks, kuid konkurentide katkestamise järel tõusid taas poodiumile ning lõpetasid sõidu kolmandana. Teise koha teenisid Ülar Karing / Sten Niitsoo (KTM, RXT Motoklubi).

"Ma ei tea, kust see kiirus tuli," muigas Oliver Sebastian Lamp pärast teist sõiduvõitu. "Tihemetsa rada on füüsiliselt raske ja see ongi meie leib. Kui finišisse jõudsime, oleksin tahtnud veel sõita."

Etapi kokkuvõttes võitsid Lihtsa / Lamp Karingu / Niitsoo ning Normak / Dukulise ees. Eesti meistrivõistluste liidritena lähevad nad augustis Pärnus toimuvale järgmisele etapile vastu 97 punktiga.

ATV Lapsed käikudega klassi mõlemad sõidud võitnud Kren Astok (Cobra, RedMoto Racing) tunnistas, et avasõidus tuli tal pärast kehva starti liider kiiresti kinni püüda. Teises sõidus tekitasid probleeme käiguvahetused, kuid sellest hoolimata kontrollis ta võistlust kindlalt. Astoku sõnul aitas edu saavutada rohke treening ning oskus suurematest masinatest jäänud sügavates soontes oma joont leida.

ATV Lapsed klassi võitja Rocco Kübarsepp (RedMoto Racing) jäi oma päevaga väga rahule. Tihemetsa keerulistes ja sügavates rööbastes suutis ta enda sõnul leida sobiva sõidutrajektoori ning keskenduda oma sõidule.

50cc pikas 23 sõitjaga stardirivis näitas kindlat üleolekut Devon Pilv ((KTM, ProMX Racing) pääses mõlemas sõidus kiiresti ette ning kasvatas jälitajatega suure vahe. Sügavad rööpad noort sõitjat ei heidutanud ning ta vormistas veenva etapivõidu.

Talvikute perekond jätkas võidukalt ka MX Hobi klassis, kus etapivõidu teenis Lennart-Samuel Talviku (Yamaha, Pärnu Motoclub). Kuigi ta ei võitnud kumbagi starti, tõusis ta mõlemas sõidus liidriks ning kontrollis kindlalt konkurentide ees võistlust.

Quad Juuniori etapivõidu teenis Alice Kivimägi (Kawasaki, Linnamäe Krossiklubi), kelle võistluspäev algas keeruliselt. Kvalifikatsioonis purunes tema masinal hammasratas ning kett läks pooleks, kuid probleemid saadi õigeks ajaks lahendatud ja Kivimägi tasus vaeva etapivõiduga.

Quad 100 mõlemad sõidud võitnud Egert Sutt (Cobra, Pärnu Motoclub) oli oma klassis selgelt kiireim ning kindlustas maksimaalse punktisaagiga etapivõidu. Quad B klassis võitis Joonas Aviste (Yamaha, Kagu MK) ja Quad Veteran 40+ klassi parim oli Rene Tarend (Yamaha, Sõmerpalu MK).