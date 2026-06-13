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Saar sai koduse MM-etapi kvalifikatsioonis kindla sõiduga teise koha

Motosport
Foto: Kuvatõmmis
Motosport

Karksi-Nuias sõideti laupäeval motokrossi maailmameistrivõistluste etapi kvalifikatsioonisõidud nii külgkorvide kui ka quadide klassis. Parima tulemuse sai kirja quadide klassis teise koha saavutanud Kevin Saar.

Vihmane ja raske rada pani laupäeval proovile nii Eesti kui ka välismaa tippsõitjad. Quadide kvalifikatsioonisõitu juhtis pikalt 19-aastane Karl Robin Rillo, kuid viimase ringi tehnilise mure tõttu pidi ta sõidu katkestama.

"Kui teised võtsid kõik turvaliselt, siis ma leidsin enda rütmi, ei tundnud raja peal ohtu ja suutsin hüpata kõike, mida teised ei hüpanud. Teha turvaline vahe sisse, aga viimasel ringil tabas see saatus, tehnikasport, masin ütles üles ja seekord läks nii," sõnas noor sõitja ERR-ile.

Parima eestlasena sai kvalifikatsioonisõidus kirja teise koha viiekordne Euroopa meister Kevin Saar, kelle eesmärk kodusel etapil on vähemalt pjedestaalikoht. "Väga rahule jään. Esimesed kaks treeningut suutsin välja sõita kiireima ringiaja ja kvalifikatsioonisõidus nüüd teine koht. Kuna rada oli tõesti ekstreemne ja punktid on väga olulised, siis ma üritasin masinat säästa ja sõita nii et ühtegi rumalat viga ei teeks ja ilusti lõpuni saaks," sõnas Saar.

Külgkorvide kvalifikatsioon peeti kahes grupis, esimeses grupis teenis kolmanda koha Markus Normak. "Oleme väga rahul, et start õnnestus ja sõit ka õnnestus selles mõttes, et kuskile kinni ei jäänud ja mingeid suuri vigu ei teinud. Tõesti, megarahul ja väga kõva töö Tomasselt [Tomass Dukulis] ka," ütles ta kokkuvõtteks.

Kui quadide klassis on MM-etapp Eestis esmakordne, siis külgkorvide motokrossi MM-etappide ajalugu Eestis on pikk. Siiski jätab võistlejatele kodupubliku ees sõitmine sisse teistsuguse tunde.

"See annab ikka jõudu juurde, kui igas nurgas keegi kisendab," tõdes Ülar Karing. "Muidugi on see meie noortele sportlastele hea stardifaktor, et nad näevad, et korvid saavad ka kiiresti sõita ja kõrgeid lende teha. Muidugi ilmaga meil ei vedanud, ei olnud meie poole peal, aga äkki homme on parem."

Pühapäeval selgitatakse mõlemas klassis kahe sõiduga välja MM-etapi võitjad.

Toimetaja: Anders Nõmm

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