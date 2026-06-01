X!

Bezzecchi sai kodus esimese võidu, Ducati jäi siiski esikohata

Motosport
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi Autor/allikas: SCANPIX / CHINE NOUVELLE/SIPA
Motosport

Mootorrataste ringrajasarja MotoGP hooaja seitsmenda etapi võitis Marco Bezzecchi (Aprilia), kes edestas tiimikaaslast Jorge Martinit (+3,559) ja kaasmaalast Francesco Bagnaiat (Ducati; +5,098).

Ühtlasi rikkusid Apriliad pisut konkurentide peotuju. Ducati mootorrattatootja tähistab tänavu suvel firma asutamise sajandat aastapäeva ja võit kodusel Mugello ringrajal olnuks igati eriline ning Bagnaia juhtiski veel kümme ringi enne lõppu.

Mugellos aastatel 2022-2024 kolm korda järjest võitnud Bagnaiast möödus aga seejärel Bezzecchi ja veidi hiljem ka Martin. Küll aga õnnestus tal hoida selja taga jaapanlane Ai Ogura (Trackhouse; +5,132) ja kaasmaalane Fabio Di Giannantonio (VR46).

MM-hooaega kolme võiduga järjest alustanud Bezzecchit pärast liidrikoha hõivamist miski enam ei peatanud. "See on unistus, mida olen soovinud lapsest peale," hõiskas Mugellos esimest korda triumfeerinud itaallane.

Bezzecchi on ühtlasi 173 punktiga MM-sarja liider. Martinil on koos 156 ja Di Giannantoniol 134 silma. Parima Ducati tehasesõitjana on Bagnaia 82 punktiga seitsmes.

MotoGP sari jätkub juba alanud nädalal Ungaris.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

14:02

Hannes Soomer naaseb tippsarja etapilt kahetiste tunnetega

13:44

Mihkels: kui saan võistelda parema sprindisuunitlusega tiimiga, olen rohkemaks võimeline

13:10

Eestlased pälvisid Leedu velotuuri finaaletapil kaksikvõidu

12:46

Eesti kestvusratsutamise meistriks tulid Eliise Laur ja Namir

12:40

Brent Lepistu: PSG keskväljal on väiksed geeniused koos

12:20

Artti Aigro jätkab karjääri USA koondise juures

11:39

Bezzecchi sai kodus esimese võidu, Ducati jäi siiski esikohata

11:18

Paskotši klubi teenis penaltiseeria abil pileti eurosarja

10:33

Bednarek tegi 200 meetris kiire jooksu, sündis mitu hooaja tippmarki

10:07

Janari Jõesaar tuli Bosnia ja Hertsegoviina meistriks

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

20.05

Lapsi köidab Eestis arenev ala parkuur

12.05

Ramo Kask klubide juhtimisest: eelarve seab oma piirid

12.05

Janar Talts kaitseb spordidirektori kommet riietusruumis sõna võtta

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

00:15

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

31.05

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

31.05

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

31.05

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

31.05

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo