Bezzecchi sai kodus esimese võidu, Ducati jäi siiski esikohata

Mootorrataste ringrajasarja MotoGP hooaja seitsmenda etapi võitis Marco Bezzecchi (Aprilia), kes edestas tiimikaaslast Jorge Martinit (+3,559) ja kaasmaalast Francesco Bagnaiat (Ducati; +5,098).

Ühtlasi rikkusid Apriliad pisut konkurentide peotuju. Ducati mootorrattatootja tähistab tänavu suvel firma asutamise sajandat aastapäeva ja võit kodusel Mugello ringrajal olnuks igati eriline ning Bagnaia juhtiski veel kümme ringi enne lõppu.

Mugellos aastatel 2022-2024 kolm korda järjest võitnud Bagnaiast möödus aga seejärel Bezzecchi ja veidi hiljem ka Martin. Küll aga õnnestus tal hoida selja taga jaapanlane Ai Ogura (Trackhouse; +5,132) ja kaasmaalane Fabio Di Giannantonio (VR46).

MM-hooaega kolme võiduga järjest alustanud Bezzecchit pärast liidrikoha hõivamist miski enam ei peatanud. "See on unistus, mida olen soovinud lapsest peale," hõiskas Mugellos esimest korda triumfeerinud itaallane.

Bezzecchi on ühtlasi 173 punktiga MM-sarja liider. Martinil on koos 156 ja Di Giannantoniol 134 silma. Parima Ducati tehasesõitjana on Bagnaia 82 punktiga seitsmes.

MotoGP sari jätkub juba alanud nädalal Ungaris.