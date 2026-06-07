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MotoGP seitsmekordne maailmameister jõudis uhke tähiseni

Motosport
Marc Marquez.
Marc Marquez. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Motosport

Mootorrataste ringrajasarja MotoGP hooaja kaheksanda etapi Ungaris võitis seitsmekordne maailmameister Marc Marquez (Ducati Lenovo Team; 42.55,325).

Marquez heitles esikoha nimel Pedro Acostaga (Red Bull KTM Factory Racing), kuid edestas kaasmaalast lõpuks 1,343 sekundiga ning teenis kõikide MotoGP võistlusklasside peale karjääri 100. etapivõidu. Marqueze jaoks oli ühtlasi tegu esimese etapivõiduga käimasoleval hooajal ja kokku 74. võiduga MotoGP põhiklassis.

Hispaanlaste järel saavutas kolmanda koha 2022. ja 2023. aasta maailmameister Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team; +11,632). Sarja üldliider Marco Bezzecchi pidi juba avaringil katkestama, sest talle ja veel kahele konkurendile sõitis otsa Jorge Martin (Aprilia Racing).

Bezzecchi säilitas ebaõnnest hoolimata üldarvestuses esikoha (180 p). Temast 20 punkti kaugusel on Martin, kellele kaotab omakorda 22 punktiga Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Acosta on kokkuvõttes neljas (132 p) ja Marquez viies (108 p).

MotoGP hooaeg jätkub kahe nädala pärast Tšehhis Brno ringrajal.

Toimetaja: Henrik Laever

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