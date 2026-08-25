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Ukraina korvpallur lahkus venelanna liitumise järel tiimist

Korvpall
Kate Koval (palliga)
Kate Koval (palliga) Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Korvpall

USA üliõpilasliigas (NCAA) mängiv Ukraina korvpallur Katerõna Koval lahkus Louisiana State'i ülikoolist, sest naiskonda toodi venelanna Anna Minajeva.

Kaks aastat tagasi oma NCAA karjääri alustanud Koval mängis oma esimese hooaja Notre Dame'i ülikoolis, misjärel liitus LSU-ga. Mullu mängis ta 35 mängus ning alustas algviisikus 17 korda, kogudes keskmiselt mängus 8,3 punkti, 6,3 lauapalli, 1,2 viskeblokeeringut ja 1,1 vaheltlõiget.

Esmaspäeval teatas aga LSU peatreener Kim Mulkey, et 20-aastane ukrainlanna lahkus naiskonna juurest "isiklikel põhjustel".

Väljaanne New Orleans Advocate kirjutas eelmisel nädalal, et Kovali otsus tulenes sellest, et LSU ja Mulkey tõid naiskonda venelanna Anna Minajeva. Korra mängijana ning neli korda treenerina NCAA meistriks tulnud Mulkey arutas teemat Kovaliga ning ütles ukrainlannale, et too ei pea muutma oma arvamust Venemaast. "Ma pean tegema, mis ma tegema pean. Ma ei jäta kahe riigi vahelise konflikti tõttu naiskonda paremaks tegemata," rääkis treener.

Kiievis sündinud ja 2021. aastal USA-sse kolinud Koval, kelle isa on droonioperaator, otsustas seejärel naiskonnast lahkuda.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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