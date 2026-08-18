Lauri Tamm oli Prantsusmaal teist päeva järjest võidukas

Tamm ületas finišijoone kõrvuti koos oma prantslasest klubikaaslase Clement Argelesiga. Kolmanda koha pälvis Luksemburgi rattur Larry Valvasori (+0.31). Tamme klubikaaslane Markus Mäeuibo finišeeris kaheksandal kohal (+1.04), vahendab ejl.ee.

"Midagi keerulist siin ei olnud," tõdes Tamm võistluse järel. "Läksin lihtsalt rünnakutega kaasa ja ühel hetkel hakkasid teised ära väsima. Andsin siis tõusul natuke gaasi ja oligi võit tehtud."

Tamm oli seejuures parim teist võistluspäeva järjest. Laupäeval pälvis ta soolovõidu Prantsusmaal peetud 130,2-kilomeetrisel ühepäevasõidul Prix de Cormoz (2:53.32).