X!

Lauri Tamm oli Prantsusmaal teist päeva järjest võidukas

Jalgrattasport
Lauri Tamm.
Lauri Tamm. Autor/allikas: Eesti Jalgratturite Liit/Facebook
Jalgrattasport

Prantsusmaal peetud 120,2-kilomeetrisel ühepäevasõidul Prix de Saint-Amour pälvis Lauri Tamm (Charvieu-Chavagneux IC; 2:37.57) võidu, olles seejuures parim teist võistluspäeva järjest.

Tamm ületas finišijoone kõrvuti koos oma prantslasest klubikaaslase Clement Argelesiga. Kolmanda koha pälvis Luksemburgi rattur Larry Valvasori (+0.31). Tamme klubikaaslane Markus Mäeuibo finišeeris kaheksandal kohal (+1.04), vahendab ejl.ee.

"Midagi keerulist siin ei olnud," tõdes Tamm võistluse järel. "Läksin lihtsalt rünnakutega kaasa ja ühel hetkel hakkasid teised ära väsima. Andsin siis tõusul natuke gaasi ja oligi võit tehtud."

Tamm oli seejuures parim teist võistluspäeva järjest. Laupäeval pälvis ta soolovõidu Prantsusmaal peetud 130,2-kilomeetrisel ühepäevasõidul Prix de Cormoz (2:53.32).

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

jalgrattauudised

12:27

Jacquelin vaimustas rattaproffe: ta tegi isegi rohkem kui temalt oodati

10:18

Lauri Tamm oli Prantsusmaal teist päeva järjest võidukas

17.08

Mäeuibo lõpetas eliitmeeste klassis tehtud EM-debüüdil esikümnes

17.08

Jonas Vingegaard tänavu enam ei võistle

17.08

Taaramäe lõpetas Türgis ühepäevasõidul esikümnes

16.08

Mihkels ei sekkunud Saksamaal kõrgesse mängu

16.08

Lauri Tamm võttis Prantsusmaal soolovõidu

16.08

Noor Eesti rattur teenis Poolas toimuval velotuuril etapivõidu

16.08

Maastikumaratonis tulid Eesti meistriteks Pajur ja Uibokand

15.08

Jacquelin valmis rattadebüüdiks: ma pole kindel, kuidas pelotonis reageerin

14.08

Walesi rattaspordi tulevikulootus hukkus Portugali velotuuril

14.08

Pajur tuli Tšehhis kolmandaks: pärast kolme aastat põrumist on see kui võit

12.08

Mari-Liis Juul võitis Taanis seitse kulda

12.08

Mirtel Maidla tuli BMX-krossis Põhjamaade meistriks

11.08

Eesti noorratturid jätkasid Poolas edukate võistlustega

10.08

Otsustaval hetkel raami vahele jäänud kett rikkus Suppi võistluse

10.08

Pajur tõi Hiina maanteeratturite Pro liigas meeskonnale olulise võidu

10.08

Saksa rattalootus sai Poolas karjääri suurima võidu

10.08

Eesti noorratturid jätkasid Poolas võidukalt

09.08

Jalgrattaga mäestlaskumine kogub Eestis tuure: noored otsivad ekstreemsust

sport.err.ee uudised

12:52

Tõugjas lõpetas mängupausi, aga Halmstad kaotas taas

12:27

Jacquelin vaimustas rattaproffe: ta tegi isegi rohkem kui temalt oodati

11:43

Vabaduse väljakul saab näha kõrgetasemelist rannavõrkpalli

11:22

KUULA | "Võimla" võttis kokku nii ujumise kui ka kergejõustiku EM-i

10:50

Sulgpalli MM algas üllatustulemusega

10:18

Lauri Tamm oli Prantsusmaal teist päeva järjest võidukas

09:05

Infantinot kritiseerinud FIFA tippjuht lahkus ametist

08:42

Paide Linnameeskonnaga liitus Colombia ääreründaja

08:06

Eesti quadimehed lähevad rahvuste krossile paikaloksunud koosseisus

17.08

Siim-Sander Vene karjäär jätkub Itaalia kõrgliigas

17.08

Tallinnas esines jalgpalli naiste tipptreener Pia Sundhage

17.08

Alar Rikberg: treeningud on intensiivsed ja pikemad kui kevadel

17.08

ETV spordisaade, 17. august

17.08

Peaaegu uppunud Itaalia kõrgliiga jalgpallur viibib koomas

17.08

Oscar Pertelson sai MK-etapil ühe võidu

17.08

Taas tehasetiimi värvides osalenud Talviku tuli Rootsis 15. kohale

17.08

Duplantis võitis kulla rumala kõhuhäda kiuste

17.08

Mark Selby võitis pikalt pausil olnud Hiina turniiri

17.08

Jefimova: võin kindlasti öelda üht - olen enda üle uhke

17.08

Brasiilias sai uue reegli esimeseks ohvriks väljakult lahkuma pidanud Neymar

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo