Tamm jõudis Prantsusmaal pjedestaalile ja oli parim noorrattur

Lauri Tamm. Autor/allikas: Tõnu Tamm
Prantsusmaal peetud Tour de la Vallee et de Montlucon velotuuri üldarvestuses teenis Lauri Tamm (Charvieu Chavagneux Isere Cyclisme) teise koha, olles seejuures parim noorrattur.

Tamm startis kolmandale etapile (Chazemais – Montlucon; 140 km) liidrisärgis, ent linnaringidel oli sõitu väga keeruline kontrollida ja nii jäid jooksikud ette. Esikoha teenis šveitslane Melvin Schmid (Elite Fondations Cycling Team; 3:20.16). Tamm lõpetas 15. positsioonil, jäädes parimale alla 29 sekundiga, kirjutab EJL.ee.

"Mul said linnaringidel tiimikaaslased otsa ja pidin riskima. Kahjuks jäid jooksikud ette," ütles Tamm. "Tiim aitas mind nii palju kui suutis ja meil ei olnudki midagi rohkemat teha."

Üldarvestuses napsas eestlase ees võidu prantslane Sloan Horny (CR4C Roanne). Parima noorratturina lõpetanud Tamm kaotas talle 24 ja prantslane Alex Job (CR4C Roanne) 35 sekundiga.

Toimetaja: Anders Nõmm

Tamm jõudis Prantsusmaal pjedestaalile ja oli parim noorrattur

