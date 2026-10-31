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Võistlustele naasnud Differt: arvasin, et tagasitulek on oluliselt lihtsam

Vehklemine
Foto: Kuvatõmmis
Vehklemine

Pariisi olümpiamängude epeeturniiri neljas naine Nelli Differt naasis esmakordselt pärast lapse sündi võistlusrajale Sakus, kui saavutas Eesti karikavõistlustel seitsmenda koha.

Kolme aasta tagune EM-pronks Differt sai mai alguses tütre emaks ning naasis võistluskarusselli laupäeval, kui võttis Saku valla spordikeskuses osa Eesti karikavõistlustest. Põnevas veerandfinaalis jäi ta 14:15 alla hiljem kogu turniiri võitnud Katrina Lehisele.

"Eks sellest kaotusest on natuke ikka kahju, aga kui päev kokku võtta, on väga tore tagasi olla. Eile oli üks tore juhus, kus tuttav küsis, kas oled homseks valmis? Mu esimene mõte oli, et mis homme toimub?!" naeris Differt ERR-iga rääkides laginal. "Praegu on lapse kõrvalt kõik päevad ühesugused. Võistlustele tagasi tulek oli võib-olla nii loomulik asi, et ei tähtsustanud enda jaoks seda üle. Peab lihtsalt hakkama rohkem trenni tegema ja tundub, et vehklemine on nagu jalgrattasõit: ega see ära ei kao!"

Differti sõnul näitas karikavõistlustel osalemine talle, et peab veel kõvasti trenni tegema. "Kui peaks väga intensiivseid matše, nagu oli Katrinaga veel järjest vehklema, siis ma enam ei jaksaks. Ma arvan, et vorm tuleb tagasi ja selle viimase kuu ajaga on suured muutused toimunud. Kui oleksin pidanud seda kuu aega tagasi tegema, ei oleks ma seda nii hästi teinud," kinnitas Differt.

Pariisi olümpiamängude neljanda naise sõnul sõltub elukorraldus praegu mõistagi lapsest. "Elame tema rütmis, aga püüame kõik ümber mängida, et saaks trennid ja muud elus vajalikud asjad tehtud. Väga suur elumuutus on toimunud. Ma arvasin, et tagasitulek on oluliselt lihtsam. Lootsin, et taastumine toimub kiiremini, aga see oli tegelikult väga aeglane. Võib-olla loodan endast rohkem, kui peaks tegema nii väikese lapse kõrvalt," tõdes ta.

"Laagrites tahaksin Eestis küll osaleda, välismaale minekuga vaatab: ma loodan, et ma Dohas olen rajal. Vancouverisse ma kindlasti lapsega sõitma ei hakka!" naeris Differt oma lähituleviku plaanidest rääkides. "Kui Katrina sai lapse, siis nägime, kuidas tuleb võistlustel käia. Iga laps on erinev, eks pean vaatama, kuidas minu laps reisimisega hakkab vastu pidama."

Toimetaja: Anders Nõmm

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