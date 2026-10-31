Sulgpallurid Õunmaa ja Üprus pääsesid Euroopa karikaetapil pjedestaalile

International Series kategooria võistlusel oli Eesti paaril maailma edetabeli alusel neljas asetus.

Maailma edetabelis 123. kohal olevad Õunmaa ja Üprus mängisid esimese kohtumise Viktor Petrovici ja Sara Loncari vastu Serbiast ning võitsid 21:15, 21:16. Teises ringis alistasid nad taanlase Maximillian Anderseni ja šveitslase Aline Mülleri 21:19, 21:15. Veerandfinaalis tuli Eesti paaril vastamisi minna Burak Mert Alkaya ja Basak Seveniga Türgist, keda võideti 21:18, 21:19.

Poolfinaalis oli Õunmaa ja Üpruse vastaseks teise asetusega Rootsi paar Max Svensson ja Sofia Strömvall Rootsist (BWF 96). Poolfinaalmängus õnnestus peale avageimi allajäämist Õunmaal ja Üprusel viia kohtumine otsustavasse geimi, kuid kokkuvõttes tuli rootslastelt vastu võtta kaotus 9:21, 21:17, 13:21.

Õunmaa ja Üprus jäid Euroopa karikaetapil poolfinaali kohaga jagama kolmandat kohta ja kordasid sellega oma karjääri senist parimat tulemust maailma edetabeli turniiridel.