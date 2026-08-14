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Eesti ammulaskjad võitsid Prantsusmaal kuus medalit

Vibulaskmine
Euroopa meistrivõistlused ammulaskmises
Euroopa meistrivõistlused ammulaskmises Autor/allikas: Eesti Amburite Liit/FFTir - P-C Photographie
Vibulaskmine

Eesti ammulaskmise koondis võitis Prantsusmaal Chateauroux's toimunud võistlusnädalal kuus medalit, neist ühe kulla, kolm hõbedat ja kaks pronksi.

4.–8. augustini toimunud võistlusnädala keskmes olid Internationale Armbrustschützen Union'i (IAU) Euroopa meistrivõistlused, kust eestlased tõid koju viis medalit. Lisaks võitis Merike Kahk võistlusnädala avanud Chateauroux City Cupil kuldmedali.

Euroopa meistrivõistlustel osalesid Austria, Horvaatia, Ungari, Prantsusmaa, Tšehhi, Saksamaa, Eesti ja Šveitsi ammulaskjad.

Võistlusnädal algas 4. augustil Chateauroux City Cupiga, kus Kahk võitis seeniornaiste arvestuses 806 punktiga esikoha. Teet Tagapere oli seeniormeeste seas 809 punktiga neljas ning Jakob Kivi kadettide arvestuses 724 punktiga samuti neljas.

Euroopa meistrivõistluste põhivõistlusel ehk IR900 võitis Kahk seeniornaiste arvestuses 804 punktiga hõbemedali. Eesti sai hõbeda ka seeniornaiste võistkondlikus arvestuses ning pronksi seeniormeeste ja juunioride võistkondlikus arvestuses.

Juunioride võistkonda kuulusid vennad Rihard ja Robert Järvesaar ning Jakob Kivi. Seeniormeeste võistkonnas võistlesid Teet Tagapere, Mati Sereda ja Ain Järvesaar.

Individuaalses matchplay's jõudis Kahk finaali. Veerandfinaalis alistas ta tšehhitari Irena Hynková 6:4 ning poolfinaalis ungarlanna Strezeniczky Alexandra Marianna Negrutne 6:0.

Finaalis tuli Kahkil tunnistada prantslanna Florence Jenicoti 6:2 paremust. Nii teenis eestlanna Euroopa meistrivõistlustelt oma teise individuaalse hõbemedali.

Eesti võistkondadest jõudis matchplay's veerandfinaali EST 1, kuhu kuulusid Kahk, Sereda ja Tagapere. 1/8-finaalis alistati Eesti teine võistkond 6:0, kuid veerandfinaalis jäädi 0:6 alla Prantsusmaa 2 võistkonnale.

Eestlaste võistlusnädalat mõjutas ka ootamatu varustusprobleem. Prantsusmaale lennates läks kaduma kohver, milles olid kahe ammulaskja ammud. Kaasvõistlejate ja ammutootjate abiga leiti siiski vajalik varustus ning kõik Eesti sportlased said võistlustel osaleda.

Eestit ootavad tänavu ees veel olulised rahvusvahelised võistlused. 30. oktoobrist 1. novembrini toimub Häädemeeste spordihoones IAU maailmakarika finaal, kuhu on praeguse seisuga koha kindlustanud Kahk. Finaalturniirile võivad maailma edetabeli põhjal jõuda veel Rita Raud, Sale Leppik, Rihard Järvesaar, Mati Sereda, Teet Tagapere ja Imre Kull.

Järgmisel aastal tähistab Eesti Amburite Liit 50. tegevusaastat ning selle puhul korraldatakse Eestis 5.–11. juulini 2027 esimest korda ammulaskmise maailmameistrivõistlused.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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