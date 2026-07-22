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Noored piljardimängijad võitsid Euroopa meistrivõistlustel pronksise autasu

Snuuker ja piljard
Eesti U-19 piljardikoondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali.
Eesti U-19 piljardikoondis võitis Euroopa meistrivõistlustelt pronksmedali. Autor/allikas: Erakogu
Snuuker ja piljard

Eesti U-19 piljardikoondis saavutas Sloveenias toimunud Euroopa meistrivõistlustel meeskondlikus arvestuses pronksmedali.

Meeskondlikul turniiril kuulub igasse koondisesse kolm mängijat ning kohtumised peetakse 8-, 9- ja 10-palli distsipliinides. Enne igat kohtumist otsustab meeskond, milline mängija millises formaadis võistleb. Eesti koondisesse kuulusid Revo Maimre, Sander Tamm ja Kalev Johannes Ruus.

Eesti alistas veerandfinaalis veenvalt Türgi koondise tulemusega 2:1. Võidupunktid tõid Maimre ja Tamm, kes teenisid vastavalt 8:2 ja 7:2 matšivõidud. Poolfinaalis tuli eestlastel vastu astuda Austria koondisele. Kuigi lõpptulemuseks kujunes Austria 3:0 võit, olid kõik kohtumised tasavägised.

Eesti jaoks kujunesid Euroopa meistrivõistlused tervikuna väga edukaks. Lisaks meeskondlikule pronksmedalile võitis Sander Tamm U-19 vanuseklassi 10-palli individuaalarvestuses hõbemedali.

Toimetaja: Henrik Laever

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