Noored piljardimängijad võitsid Euroopa meistrivõistlustel pronksise autasu

Meeskondlikul turniiril kuulub igasse koondisesse kolm mängijat ning kohtumised peetakse 8-, 9- ja 10-palli distsipliinides. Enne igat kohtumist otsustab meeskond, milline mängija millises formaadis võistleb. Eesti koondisesse kuulusid Revo Maimre, Sander Tamm ja Kalev Johannes Ruus.

Eesti alistas veerandfinaalis veenvalt Türgi koondise tulemusega 2:1. Võidupunktid tõid Maimre ja Tamm, kes teenisid vastavalt 8:2 ja 7:2 matšivõidud. Poolfinaalis tuli eestlastel vastu astuda Austria koondisele. Kuigi lõpptulemuseks kujunes Austria 3:0 võit, olid kõik kohtumised tasavägised.

Eesti jaoks kujunesid Euroopa meistrivõistlused tervikuna väga edukaks. Lisaks meeskondlikule pronksmedalile võitis Sander Tamm U-19 vanuseklassi 10-palli individuaalarvestuses hõbemedali.