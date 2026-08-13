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Eesti rekordi ujunud Tribuntsov pääses enda põhialal EM-il poolfinaali

Ujumine
Ralf Tribuntsov
Ralf Tribuntsov Autor/allikas: Anastasia Karekla/EUL
Ujumine

Eesti ujuja Ralf Tribuntsov püstitas Euroopa meistrivõistlustel Pariisis enda põhialal ehk 50 meetri seliliujumises rahvusrekordi ja pääses poolfinaali.

Tribuntsov sai enda eelujumises ajaga 24,66 kolmanda koha, senine Eesti rekord oli 24,79.

"Oli suhteliselt kontrollitud ujumine, lõpus natuke tõstsin tempot ja väike varu jäi, aga vaatame edasi," rääkis Tribuntsov Duo Stari otse-eetris. "Tänaseid aegu vaadates tuleb [poolfinaalis] kaks kümnendikku kindlasti kärpida ehk siis 24,4 peale ujuda, siis võiks finaalist mõelda. See on realistlik."

Kokkuvõttes pääses Tribuntsov 12. ajaga poolfinaali, eelujumiste kiireim oli neutraalse lipu all võistlev Kliment Kolesnikov 24,12-ga. Daniel Zaitsev sai samal distantsil 25,55-ga 48. koha.

Meeste 50 m seliliujumise poolfinaalid algavad õhtul Eesti aja järgi kell 20.

Naiste 200 m rinnuliujumises sai Eneli Jefimovaga 2.30,82-ga 18. koha ega pääsenud poolfinaali, küll aga on ta teine varu. Eelujumiste kiireim oli britt Angharad Evans 2.22,66-ga.  

Meeste 200 m vabaltujumises sai Lars Kuljus 1.53,22-ga 71. ja Siim Kesküla 1.53,91-ga 75. koha. Eelujumiste kiireim oli austerlane Christian Giefing ajaga 1.44,96.

Naiste 100 m liblikujumises ujus Margaret Markvardt hooaja tippmargi 1.01,20, mis andis talle eelujumistes 44. koha, Maari Randväli sai 1.01,48-ga 46. koha. Kiireimat aega näitas eelujumistes belglanna Roos Vanotterdijk 56,76-ga.  

4x100 m vabaltujumises sai Eesti teatemeeskond koosseisus Lars Kuljus, Alex Ahtiainen, Oliver Kuulpak ja Siim Kesküla 3.20,08-ga 16. koha, finaali pääses kaheksa paremat.

Toimetaja: Maarja Värv

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