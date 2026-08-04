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Endine NBA täht Chris Bosh: ma oleksin peaaegu surnud

Korvpall
Chris Bosh
Chris Bosh Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Endine NBA täht ja korvpalli kuulsuste halli liige Chris Bosh avaldas, et sattus tänavu jaanuaris kopsuembooliaga haiglasse ning oli elu kaotamisele väga lähedal.

"Mul oli jaanuaris uus haigushoog. Ma oleksin peaaegu surnud. Ma ei tee nalja," rääkis Bosh HoopsHype'ile. Ta viibis haiglas nädal aega ning ütles, et peab nüüd kogu ülejäänud elu ravimeid võtma.

"Arvasin, et see on minevik, aga ei ole. Pean iga päev ravimeid võtma ja enda eest hoolitsema," sõnas ta. Boshi sõnul ei olnud tal enne haiglasse sattumist ühtegi hoiatavat sümptomit.

Kopsuemboolia tekib siis, kui verehüüve ummistab kopsuarteri. Enamasti liigub tromb kopsu jalas tekkinud süvaveenitrombi tõttu ning kiire ravita võib see olla eluohtlik.

Verehüübed on Boshi saatnud juba aastaid. Esimest korda diagnoositi tal kopsuemboolia 2015. aastal, kui jalas tekkinud tromb liikus kopsu. Aasta hiljem avastati tal uus tromb ning see lõpetas sisuliselt tema NBA-karjääri.

Kuigi Bosh püüdis veel 2016. aastal väljakule naasta, ei lubatud tal terviseriski tõttu enam mängida. Miami Heat vabastas ta 2017. aastal ning kaks aastat hiljem teatas ta ametlikult karjääri lõpetamisest.

Pärast korvpallist loobumist on Bosh töötanud kommentaatorina ja NBA analüütikuna. Oma 13 NBA hooaja jooksul mängis ta Toronto Raptorsi ja Miami Heati eest, valiti 11 korda tähtede mängule ning võitis Heatiga kaks NBA meistritiitlit.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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