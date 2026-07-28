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UEFA reageeris teravalt FIFA plaanidele: jalgpalli hingega ei äritseta

Jalgpall
UEFA president Aleksander Ceferin ja FIFA president Gianni Infantino
UEFA president Aleksander Ceferin ja FIFA president Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance
Jalgpall

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) reageeris vihase avaldusega rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) ettepanekule kaasata edaspidi ülemaailmsete turniiride, kaasa arvatud MM-finaalturniiri jaoks erarahastust. UEFA hinnangul üritab FIFA eesotsas president Gianni Infantinoga maha müüa midagi, mis ei kuulu neile.

The Timesi andmetel tegi FIFA ettepaneku kasvatada jalgpalli arendamise eelarvet erarahastuse abiga 20 miljardi dollari ehk umbes 18 miljardi euro võrra, väites, et see raha läheks jalgpalli mõjuvõimu laiendamiseks. Otsuse peavad heaks kiitma FIFA liikmed ehk riiklikud alaliidud. Timesi väitel võib uus rahastusplaan tuua FIFA presidendile Gianni Infantinole sisse kümneid miljoneid eurosid, vahendab Soccernet.ee.

Infantino soovib luua ettevõtte nimega FIFA Forward Enterprise, mis korraldaks nii MM-i kui ka klubide MM-i. Aasta lõpuks loodab FFE koguda juba umbes 3,7 miljardit eurot ning  rahastada arenguprogramme, mis "põhinevad esialgsel 20 miljardi dollari suurusel väärtushinnangul, valides hoolikalt välja pikaajalised investorid, kes omandavad vähemusosaluse, millega ei kaasne programmide juhtimisega seotud õigusi."

UEFA avalikus seisukohavõtus märgitakse, et FIFA selline teguviis on täiesti vastuvõetamatu. "FIFA-l ei ole mingit õigust neid turniire müüa. Mitte keegi meist ei või end pidada jalgpalli omanikuks. Jalgpalli hing ja juhtimine pole varad, millega äritseda – eriti juhul, kui on täiesti läbipaistmatu, kes sellest kõigest kasu saab," märkis UEFA omapoolses avalduses.

UEFA leidis, et iga viimane kui alaliit peaks võtma FIFA teadet väga tõsiselt. "See ületab piiri, mida üks jalgpalli juhtorgan ei tohiks iialgi ületada," märkis 55 Euroopa jalgpalliliitu koondav UEFA.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

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