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FIFA presidendi vanemnõunik astus tagasi

Jalgpall
Carlos Cordeiro
Carlos Cordeiro Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) presidendi Gianni Infantino vanemnõunik Carlos Cordeiro astus ametist tagasi pärast seda, kui FIFA teatas plaanist alustada konsultatsioone võimalike erainvesteeringute kaasamiseks maailmameistrivõistlustesse ja teistesse tippturniiridesse.

Endine USA Jalgpalliliidu president Cordeiro teatas, et tal ei olnud ettepaneku koostamisega mingit pistmist ning ta on sellele vastu.

"FIFA presidendi vanemnõunikuna, endise pankuri ja eluaegse jalgpallifännina ei saa ma pealt vaadata, kuidas FIFA kaalub maailmameistrivõistluste osaluse müümist. Olgu öeldud: mul polnud selle ettepanekuga mingit pistmist ja ma olen sellele ühemõtteliselt vastu," seisis Cordeiro avalduses.

Tema sõnul ei vaja FIFA maailmameistrivõistluste äriosa müümist, sest organisatsioonil on miljarditesse dollaritesse ulatuvad reservid. Cordeiro hinnangul oleks selline tehing kahjulik FIFA liikmesliitudele ja kogu jalgpallile ning tähendaks sisuliselt jalgpalli tuleviku ohtu seadmist.

"See on halb tehing FIFA liikmesliitudele, halb tehing jalgpallile ja halb tehing mängu pikaajalisele tulevikule," lisas ta.

FIFA sattus sel nädalal tugeva kriitika alla pärast seda, kui teatas kavatsusest alustada konsultatsioone võimalike erainvestorite kaasamiseks oma võistluste kommertsõiguste arendamisse. Organisatsioon rõhutas seejärel, et tegemist ei ole jalgpalli ega maailmameistrivõistluste müümisega ning lõplikke otsuseid ei ole tehtud.

Plaani on avalikult kritiseerinud Euroopa Jalgpalliliit (UEFA), Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi piirkonna alaliit (CONCACAF) ning Aasia Jalgpalli Konföderatsioon (AFC), kes on väljendanud vastuseisu võimalusele kaasata erainvestoreid maailma jalgpalli mainekaimatesse võistlustesse.

Cordeiro tagasiastumine on seni kõige kõrgetasemelisem lahkumine, mis on seotud FIFA vastuolulise erainvesteeringute plaaniga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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