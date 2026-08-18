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Klaveness: Lamouri vallandamine näitab FIFA hirmupõhist juhtimist

Jalgpall
Lise Klaveness
Lise Klaveness Autor/allikas: SCANPIX/via REUTERS
Jalgpall

Norra Jalgpalliliidu president Lise Klaveness kritiseeris teravalt Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) juhtkonda pärast organisatsiooni tegevjuhi Kevin Lamouri ametist vabastamist. Klavenessi sõnul näitab Lamouri lahkumine, et FIFA-s juhitakse organisatsiooni hirmu abil.

FIFA teatas esmaspäeva õhtul, et Lamour ei jätka organisatsiooni tegevjuhina, kuid ei täpsustanud, kas ta vallandati või lahkus omal soovil. FIFA tänas Lamouri kahe aasta jooksul tehtud töö eest ja soovis talle edaspidiseks edu.

Klaveness ütles uudisteagentuurile AP, et tema jaoks pole kahtlust, mis Lamouriga juhtus.

"Ta vallandati. Ta visati välja ja liiguti lihtsalt edasi. See on vastuvõetamatu, see on hirmul põhinev juhtimine," ütles Klaveness.

Norra Jalgpalliliidu president nimetas Lamouri parimaks jalgpalliadministraatoriks, keda ta kunagi kohanud on.

Lamour sattus FIFA juhtkonnaga konflikti juuli lõpus, kui kritiseeris FIFA presidenti Gianni Infantinot seoses plaaniga müüa 20 protsenti ettevõttest, mis haldaks osa maailmameistrivõistluste kommertsõigustest. Lamouri sõnul tegutses Infantino FIFA töötajate selja taga.

"See, mis viimastel päevadel on teada antud ja mis on viimastel kuudel kulisside taga toimunud, on uskumatu," kirjutas Lamour juuli lõpus meediakanalitele saadetud kirjas.

Lamour oli teadlik, et avalik kriitika võib talle töökoha maksma minna.

"Kui see tähendab, et kaotan oma töökoha, siis olgu nii. Ma saan sellest otsusest aru ja austan seda. Vähemalt magan täna öösel hästi," kirjutas ta.

Klavenessi hinnangul oli Lamouri väljaütlemistel FIFA kriisis oluline roll, sest need näitasid, et vastuoluliste plaanide taga ei olnud kogu organisatsioon.

"Ta ütles midagi ilmselget ja oli väga oluline, et keegi juhtkonnast meile loo rääkis. See näitab, et plaanide taga ei olnud FIFA ise, vaid üks inimene," ütles Klaveness.

Klaveness kutsus FIFA juhtkonda ja administratsiooni üles mitte täitma korraldusi, mis pole tema hinnangul jalgpalli huvides.

Lamouri ametist vabastamine on järjekordne areng FIFA ja Infantino ümber puhkenud kriisis. Juuli lõpus tekitas suurt vastuseisu plaan müüa osa maailmameistrivõistluste kommertsõigustest välisinvestoritele. Plaan tekitas vastuseisu Euroopa Jalgpalliliidus (UEFA) ning mitmes Euroopa alaliitudes.

Ka Norra Jalgpalliliit on Infantino suhtes umbusaldust avaldanud. Klaveness ütles 7. augustil, et tagasiteed enam pole ning kutsus FIFA presidenti tagasi astuma.

Lamour pole ainus FIFA kõrge ametnik, kes on viimastel nädalatel organisatsioonist lahkunud. Varem astus Infantinoga puhkenud konflikti järel tagasi tema vanemnõunik Carlos Cordeiro.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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