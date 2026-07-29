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BBC: UEFA liikmed arutavad maailmameistrivõistluste boikotti

Jalgpall
UEFA president Aleksander Ceferin
UEFA president Aleksander Ceferin Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) kutsub kokku erakorralise koosoleku, milles liikmesriigid arutavad rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) ettepanekut kaasata MM-finaalturniiri jaoks erarahastust. Jutuks tuleb ka maailmameistrivõistluste boikoteerimine.

FIFA tegi The Timesi andmeil ettepaneku jalgpalli mõjuvõimu veelgi laiendada, kasvatades eelarvet erarahastuse abiga 20 miljardi dollari võrra. Otsuse peavad heaks kiitma FIFA liikmed ehk riiklikud alaliidud, kuid Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon mõistis idee kohe hukka ning ütles, et FIFA-l pole õigust turniire müüa.

"Mitte keegi meist ei või end pidada jalgpalli omanikuks. Jalgpalli hing ja juhtimine pole varad, millega äritseda – eriti juhul, kui on täiesti läbipaistmatu, kes sellest kõigest kasu saab," märkis UEFA avalduses.

Lisaks kutsus Euroopa jalgpalliliit selle nädala lõpuks kokku erakorralise koosoleku, milles arutatakse FIFA ettepanekut ja BBC kirjutas, et tõenäoliselt tuleb jututeemaks ka maailmameistrivõistluste boikott või vähemalt sellega ähvardamine.

UEFA president Aleksander Ceferin ei käinud protestina FIFA otsuste vastu sel suvel toimunud MM-finaalmängul ning on varasemalt kutsunud FIFA presidendi Gianni Infantino mõtet laiendada MM-i 64 meeskonnale halvaks ideeks. Varasemalt on FIFA välja käinud ka idee pidada maailmameistrivõistlusi iga kahe aasta tagant, mille on UEFA samuti hukka mõistnud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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