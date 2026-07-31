FIFA jätkab erainvesteeringute plaaniga: keegi ei müü jalgpalli

Rahvusvaheline Jalgpalliliit (FIFA) teatas reedel, et jätkab konsultatsiooniprotsessi plaaniga kaasata erainvestoreid jalgpalli MM-i ja teiste suurturniiride korraldamisse, hoolimata sellest, et Euroopa jalgpalliliit (UEFA) on ähvardanud FIFA võistlusi boikoteerida.

FIFA soovib luua 20 miljardi dollari suuruse tütarettevõtte FIFA Forward Enterprise (FFE), mis hakkaks haldama MM-i ja teisi FIFA võistlusi. Kuni 20 protsenti ettevõttest plaanitakse müüa välisinvestoritele. Reutersi teatel peaks investorite gruppi juhtima Joshua Kushneri asutatud investeerimisfond Thrive Capitali hallatav Thrive Eternal.

Šveitsis tegutsev FIFA rõhutas, et meedias ilmunud ebatäpsed kajastused on konsultatsiooniprotsessi häirinud, kuid organisatsioon liigub plaaniga edasi.

"Keegi ei müü jalgpalli. FIFA ei kaaluks midagi sellist mitte kunagi," seisis alaliit avalduses. FIFA lisas, et kõigil 211 liikmesriigil peab olema võimalus ettepanekut hinnata ja selle üle hääletada ning ükski organisatsioon ei saa väita, et räägib kogu maailma jalgpalli nimel.

Kõige teravamalt on plaani kritiseerinud UEFA, kelle 55 liikmesriiki hääletasid neljapäeval üksmeelselt selle poolt, et vajadusel boikoteerida kõiki FIFA võistlusi. UEFA hinnangul seab FIFA ettepanek ohtu jalgpalli hinge.

Ka Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi piirkonna Jalgpalliliit CONCACAF lükkas neljapäevasel kohtumisel ettepaneku tagasi, kuid boikotiähvardust ei esitanud. Aasia Jalgpalli Konföderatsioon (AFC) saatis oma liikmetele kriitilise kirja, rõhutades, et plaan ei saa õnnestuda ilma kõigi kuue maailmajao konföderatsiooni toetuseta.

FIFA president Gianni Infantino lubas sel nädalal liikmesalaliitudele saadetud kirjas, et ettepaneku heakskiitmise korral saaks iga alaliit 40 miljonit dollarit arendustoetust. FIFA kinnitas reedel siiski, et ettevõtet ei looda ilma enamiku liikmesriikide toetuseta.

Hispaania koondise maailmameister Xabi Alonso leidis, et jalgpalli tulevikus peavad esikohal olema fännid, mitte investorid.

"Me armastame jalgpalli sellisena, nagu see praegu on. Peame kaitsma kõigi inimeste huve. Tahame hoida jalgpalli fännidele ja kõigile, mitte teistele huvidele," ütles Alonso.