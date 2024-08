Treener Õiglase mõttelaadist: seda ei saa treenida, sellest peab õppima

Õiglane võitles Pariisis vigastusega, aga suutis selle kiuste püstitada võimsad isiklikud rekordid nii 400 meetri jooksus kui teivashüppes ja lõpetas võistluse MM-normi täitmisega.

"Uskusin, et kui Janek jätkab sama mentaliteediga, leiab ta kindlasti teisel päeval võimaluse [heaks tulemuseks]. Seda suured kümnevõistlejad suudavadki. Sellest, millega Janek hakkama sai, on paljudel kümnevõistlejatel õppida," kinnitas eestlase treener Ryan Baily kümnevõistluse lõpus Eesti ajakirjanikega rääkides. "Ta ei ole kõige suurem ega tugevam, aga temal oli võistlusel kõige lõbusam. Ta tahtis show'd teha ja kui sa jõuad sellesse punkti, suudad võistelda tasemel, mida sa ei usukski. Sellist asja ei saa treenida, see oli kõik Janek ise. Sellisest suhtumist on paljudel õppida."

Baily sai Õiglase treeneriks alles hiljuti, sest detsembris vahetas eestlase senine treener James Thomas töökohta. "Olen teda vähe aega tundnud, aga tema kohta räägiti, et oota vaid, kuni teda võistlemas näed! Ta treenib kõrgel tasemel, aga kui ta võistlema pääseb, on tal fun [lõbus-toim]. Nüüd nägin seda oma silmaga. Ta põlv võis talle valu teha, aga ta jättis selle tunde tagaplaanile. Me ei rääkinudki sellest - me ei võtnud seda teemaks ja ta tegeles sellega. Rääkisime võistlusest ja üritasime sama mentaliteeti hoida," lisas Baily.

"Ta saatis mulle eile õhtul [avapäeva järel] ühe sõnumi: kurat, treener, tunnen end nii si***ti, aga pagan, kui lõbus see oli!" luges Baily kirjavahetuse Eesti ajakirjanike naerupahvakute saatel ette. "Nii ongi, ta tunneb end halvasti, aga see ei tähenda midagi, sest me teame, et see asi käibki nii. Kõik, kellega suhtlesin, ütlesid, et teda oli kõige parem vaadata, sest tal oli fun. Nii peabki elama."