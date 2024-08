Õiglase olümpial kokku lappinud Mardna: Janeki ees müts maha

Pariisi olümpial vigastuse kiuste isikliku rekordi 8572 punkti püstitanud ja viienda koha saanud Õiglane rääkis ise eelnevalt, et 75 protsenti sportlastest poleks sellises seisundis üldse võistlema tulnud. Pärast avapäeva tänas ta abipersonali Risto Jamnest ja Mihkel Mardnat, öeldes, et mehed putitasid ta Pariisis töökorda.

"See on meeskonnatöö - kõik teevad õigeid asju, ajastus on tähtis ning siin on väga palju tegureid, mis peavad klappima," rääkis Mardna ERR-ile. "Tuleb õigeid asju teha. Ega see asi ei ole ilmselgelt terve, ta ikkagi võistles vigastusega. Me saame ära võtta aistingud, mis segavad sooritust, et tal ei tekiks kompensatoorseid mehhanisme, et ta hakkaks oma sooritust kompenseerima valede liigutustega."

"Lõppkokkuvõttes on kõige tähtsam, et sportlane vaimselt vastu peab ja ta suudab ennast kokku võtta. Kõik muu on teisejärguline. See, mida meie teeme - me oleme tehniline personal, kes teeb lihtsalt oma töö ära. Sportlane peab kõik need kümme ala ära tegema ja Janeki ees müts maha," kinnitas Mardna.