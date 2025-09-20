X!

Katkestanud Õiglane: raske on, see polnud enam sporditegemine

Kergejõustiku MM
Foto: SCANPIX/AFP
Kergejõustiku MM

Eesti mitmevõistleja Janek Õiglane kümnevõistlus Tokyo maailmameistrivõistlustel sai lõpu pärast kuulitõuget, kui ta pidi võistluse vigastuse tõttu katki jätma.

Õiglane alustas Tokyos 100 meetri jooksus 11,16-ga, aga esimesed kaks katset kaugushüppes ebaõnnestusid. "Ma ütlesin ka [reedel], et ühe katsega tahaks kaugushüppes leppida. Esimene katse sai päris hea hüpe selle kohta, et see oli 6.70 kanti. Pärast seda tõmbas hellaks," ütles Õiglane ERR-ile.

Ta sai kolmandal katsel 6.61 kätte ning lonkas siis veel kuulitõukesse, kuid sai seal teisel katsel kirja 13.71 ning katkestas siis võistluse.

"Pisarad on valatud, raske on," tõdes ta. "Kuulis on kaks momenti, kohe esimene tõuge on vasakuga, juba seal tundsin. Blokki ka ei saa panna, siis on ülakeha nullis. Ei ole loota ka, et see kaugele läheb. Olen spordimees ja tundsin, et see pole enam sporditegemine."

"Täpset situatsiooni ei oska praegu öelda, põlve kõverdada ei tahaks. Ma ei oska öelda, mis mul täpsemalt on praegu. Ma ei tea," tõdes ta.

Reedel meediaga rääkides võrdles Õiglane oma praegust olukorda mulluse Pariisi olümpiaga, kus tal lõpuks ikkagi kõik õnnestus. "Ei olnud selles osas vedamist. Pariisis sain teise katsega asjad paika, oli natuke parem situatsioon. Kurb on," ütles ta.

Meeste kümnevõistlus jätkub laupäeva pärastlõunal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

