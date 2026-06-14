Eestlased said Karksi-Nuia MM-etapil kaksikvõidu

Pühapäeval peetud kahes võidusõidus olid mõlemas kiireimad eestlased. Esimese sõidu võitis 19-aastane Karl Robin Rillo, teises sõidus võttis võidu endale Kevin Saar, sama sõidu teise kohaga kindlustas Rillo endale karjääri esimese etapivõidu.

"See on ikka ebareaalne tunne. See on mu elu esimene euroopakate või maailmakate etapivõit," rõõmustas Rillo intervjuus ERR-ile. "Ma olen saanud sõiduvõite, aga alati on olnud tehnikaga ebaõnne ja see etapivõiduni ei ole viinud. Seekord ka tehnika ikkagi vedas alt ja lihtsalt ei tulnud, aga see tunne kodupubliku ja sõprade ees seda teha on ebareaalne."

Kvalifikatsioonisõidu ja pühapäeva esimese sõidu teine koht ning viimase sõidu võit kergitasid viiekordse Euroopa meistri Kevin Saare MM-i punktitabelis liidriks. Talle tähendab see väga palju.

"Eks ma ikka oleks tahtnud kokkuvõttes ka esikohta püüda, aga sõidu esikoht ja nüüd MM-i arvestuses liidriplaat ka tagasi. See on minu jaoks kõige tähtsam," lausus Saar. "Ma jõudsin mõlemad sõidud ilusti lõpuni ja punktid suutsin ära tuua, see oli minu jaoks väga oluline."

"Head starti olen ma siin mitu etappi järjest taga ajanud ja nüüd lõpuks tuli hea start ja tänu sellele ka kohe hea sõit. See näitab kui oluline start ikkagi on."

Külgkorvide MM-etapil sõitis oma karjääri parima tulemuse ehk kuuenda koha välja Markus Normak. Koos oma lätlasest korvimehega. "Raju nädalavahetus, võttis Normak kokku. "Laupäev algas juba hästi - kvalifikatsioonis kolmas. Siis pühapäeval starti minnes vaatasin, et minu kõrval on [Marvin] Vanluchene ja teisel pool on [Brett] Wilkinson. Mõtlesin, et olen vist vales kohas või unenäos."

"Esimene sõit start ebaõnnestus, hakkasime tagant tulema. Teine start parem, saime seal kohe minema, aga võib olla see tempo oli natukene liiga raju meile, ei jaksanud nendega kaasa minna. Poolteist päeva paak oli tühi ja lõpuks üheksas. Kuni viimase ringini pidime veel võitlema , aga tulime võidukalt välja ja kokkuvõttes kuues koht ja isiklik rekord, et väga-väga rahul."

Järgmine MM-etapp toimub juuli lõpus Lätis.