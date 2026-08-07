Madridi Real tegi suurostu ja pikendas ründetähega lepingut

Madridi Reali jalgpalliklubi tegi neljapäeval kaks olulist tehingut, kui käis Elevandiluuranniku ääreründaja Yan Diomande eest välja 125 miljonit eurot ning pikendas brasiillasest ääreründaja Vinicius Juniori lepingut 2032. aastani.

19-aastane Diomande siirdus eelmise aasta suvel Reali liigakaaslase Levante ridadest Saksamaale RB Leipzigisse ning tegi seal tugeva hooaja, kui lõi 33 mänguga 12 väravat ning tegi eeltööd üheksale tabamusele. Ta valiti Bundesliga hooaja parimaks noormängijaks ning suvel sai temast Elevandiluuranniku koondise ajaloo noorim mängija, kes MM-il väljakule saanud.

Real käis Diomande eest välja 125 miljonit eurot, kuid erinevate boonuste abil võib üleminekusumma kasvada kuni 140 miljoni euroni. Ta sõlmis Realiga seitsme aasta pikkuse lepingu.

"Realiga liitumine on nagu lapsepõlveunistuse täitumine. Olen tänulik RB Leipzigi juhtkonnale, et nad tegid selle ülemineku võimalikuks," kommenteeris Diomande.

Elevandiluuranniku ääreründaja on Reali kuues täiendus suvises üleminekuaknas. Klubi on palganud veel kaitsjad Ibrahima Konate, Denzel Dumfriese ja Marc Cucurella, poolkaitsja Bernardo Silva ja ründaja Carlos Espi.

Real jõudis ühtlasi kokkuleppeni Vinicius Junioriga, kes sõlmis uue, kuue aasta pikkuse lepingu. 26-aastase brasiillase senine leping oleks lõppenud järgmise aasta suvel ning Inglismaa meedia sõnul oli Londoni Arsenal valmis tema palkamiseks rahakotirauad lahti lööma.

Vinicius Junior on Reali kõikide sarjade peale esindanud 375 mängus ja löönud 128 väravat. Ta on aidanud klubil võita kolm Hispaania meistritiitlit ja kahel korral Meistrite liiga.