Vormel-1 kalender kahaneb kahe etapi võrra

Vormel-1 MM-sarja tänavune neljas ja viies etapp ehk Bahreini ja Saudi Araabia GP jäävad turvakaalutlustel ära.

Pärast USA ja Iisraeli sõjalist rünnakut Iraanile vastas viimane drooni- ja raketirünnakutega erinevate Lähis-Ida piirkondade pihta, kus asuvad USA baasid. Teiste seas on saanud pihta objektid Bahreinis ja Saudi Araabias.

Etappe ei tõsteta ümber ka teistele kuupäevadele ja samuti ei asenda neid võistlused mujal ringradadel. "Kuigi kaaluti mitmeid alternatiive, otsustati lõpuks, et aprillis asendusi ei ole," teatas F1 edastatud avalduses.

See tähendab, et algselt 24 etapile planeeritud F1 hooaeg kahaneb 22 etapile. Pärast 29. märtsil toimuvat Jaapani GP-d ootab vormelisõpru viienädalane paus, sest Lähis-Ida etappidele järgnev Miami GP toimub 3. mail.

Kõigest kuu aega tagasi viisid F1 meeskonnad Bahreinis läbi testisõite.