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Kullas teenis Kanadas oma esimese etapivõidu

Motosport
Harri Kullas
Harri Kullas Autor/allikas: KTM Kanada
Motosport

Eesti motokrossisõitja Harri Kullas sai Kanada meistrivõistluste hooaja neljandal etapil oma esimese võidu.

Kanada KTM meeskonna eest sõitev Kullas alustas võistluspäeva ajasõidu neljanda kohaga. Kiireima aja sõitis välja sarja liider Dylan Wright, kellele Kullas kaotas oma parimal ringil natuke üle sekundi. Eestlase ette mahtusid veel Tanner Ward ja Preston Kilroy, vahendab msport.ee.

Kullas tegi esimeses võistlussõidus vägeva stardi ja kuigi sarja liider Wright jäi esikümne lõppu, jõudis kanadalane seitsmendal ringil Kullasest mööda. Eestlane üritas sõidu lõpus vahet vähendada, kuid pidi leppima teise kohaga ja Wrightile neljasekundilise kaotusega. Kolmandana lõpetas sõidu Sebastien Racine.

Teises sõidus tegi Kullas taas hea stardi ning asus sõitu juhtima, kuid kaotas mõne ringiga taas liidrikoha Wrightile. Kaks ringi enne sõidu lõppu pidi kanadalane aga katkestama, misjärel haaras ohjadest Kullas, kes ületas Kanada meistrivõistlustel esimest korda finišijoone esimese mehena. Kilroy lõpetas sõidu teisena ja Tanner Ward kolmandana.

Etapi kokkuvõttes kuulus esikoht 47 punktiga Kullasele. Teine oli 40 punktiga Kilroy ja kolmas 38 punktiga Racine. Nelja etapi järel on Kullas 172 punktiga teisel kohal. Liidrina jätkab Wright, kellel on koos 184 punkti. Kolmandal kohal asub 148 punktiga Racine.

Viies etapp sõidetakse 12. juulil Riverglade krossirajal.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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