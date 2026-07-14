Kullas võttis Kanadas teise järjestikuse etapivõidu

Kullas alustas Riverglade krossirajal toimunud meistrivõistlusi hea hooga, kui suutis 450 klassi hommikuses ajasõidus välja sõita teise ringiaja. Kiireim oli sarja liider Dylan Wright, kes edestas Kullast parimal ringil 1,3 sekundiga, vahendab msport.ee.

Esimest võistlussõitu läks stardi järel juhtima Kullas ning talle järgnesid Dylan Wright ja Preston Kilroy. Esimestel ringidel suutis eestlane liidripositsiooni hoida, kuid peagi möödus temast sarja liider Wright. Kiirest tempost hoolimata suutis Kullas liidriga kaasa minna. Napi esikoha võttis ühe sekundiga Kullase ees siiski Wright. Kolmandana finišeeris Kilroy, kelle kaotus liidritele oli üle 40 sekundi.

Teises sõidus oli stardist taas kiireim Kullas. Eestlane kasutas ära Wrighti kehva starti ning suutis eest ära sõita. Kuigi Wright asus Kullast jälitama, kukkus ta peagi ning eestlane sai ülejäänud sõiduks enda kätte kindla edumaa. Finišisse jõudes oli tema edu Wrighti ees üheksa sekundit, kolmanda koha sai taas Kilroy.

Etapi kokkuvõttes kuulus esikoht 47 punktiga Kullasele, samade punktidega jäi teiseks Wright. Kolmas oli etapi kokkuvõttes 40 punktiga Kilroy. Pärast viiendat etappi jätkab liidrikohal 231 punktiga Wright, Kullas asub 219 punktiga teisel kohal. Kolmandal kohal on Sebastien Racine 184 punktiga.

Motokrossi kuues etapp sõidetakse sel nädalavahetusel Sand Del Lee krossirajal.