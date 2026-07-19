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VAATA OTSE | Valgerannas selguvad tänavused Eesti golfimeistrid

Golf
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Golf

Pühapäeval selguvad Valgeranna golfiväljakul Eesti löögimängu meistrid. Eesti meistrivõistluste otsustav võistluspäev algab kell 11.00 ETV2-s.

Kahe võistluspäeva järel juhib meeste arvestust Ralf Johan Kivi, kelle tulemus on 13 lööki alla par'i (-13). Talle järgnevad Markus Varjun (-10) ning kolmandat kohta jagavad Kevin Christopher Jegers ja Carl Hellat (-8). Esiviisikusse kuulub ka Mattias Varjun (-6), kes jääb kolmandat kohta hoidvatest mängijatest kahe löögi kaugusele.

Naiste konkurentsis jagavad kahe võistluspäeva järel liidrikohta Kirke Kiige ja Kristella Sikk (-7). Neist vaid ühe löögi kaugusel on Iiris Mätas (-6), neljandal kohal paikneb Roosi Ristal (-2) ning viies on Danielle Truusa (-1).

Meistrivõistluste avapäeval sündisid Valgeranna golfiväljakul nii meeste kui ka naiste rajarekordid. Carl Hellat läbis väljaku 64 löögiga, Kristella Sikk püstitas naiste uue rajarekordi 66 löögiga.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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