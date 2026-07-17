X!

Golfi EMV avapäev tõi Valgerannas uued rajarekordid

Golf
Carl Hellat
Carl Hellat Autor/allikas: Joosep Martinson
Golf

Valgeranna Golfis reedel alanud Eesti meistrivõistlustel löögimängus tegid nii Carl Hellat kui Kristella Sikk avapäeval rajarekordi.

Esmakordselt reaalsetelt tagatiidelt (rohelistelt) mänginud mehed purustasid kohe rajarekordi, uue tippmargi omanikuks sai Carl Hellat (Niitvälja Golfiklubi), kes tegi mänguringil üheksa birdie't ja vaid ühe bogey. Valgeranna Golfi uueks rajarekordiks on reedest seega 64.

Carli enda sõnul tegi ta päeva jooksul paar eksimust, kuid samas sai ka mõne veidi pikema put'i sisse, seega kõik on kokkuvõttes tasakaalus. "Kaheksandal rajal jäi kehv löök napilt ellu, esimese rajal ei suutnud pooleteise meetri pealt putti realiseerida ning 14. rada tuli sisse paraku kolm putti," sõnas Carl harjutusgriinil pärast ringi.

Üks ei jää ilma teiseta ehk Eesti meistrivõistluste avapäeval purunes Valgeranna Golfis ka naiste rajarekord. Kõigepealt tuli 68 löögiga maha Iiris Mätas (Rae Golfiklubi), kes sai rekordiomanik olla napp pool tundi, kuni finišeeris Kristella Sikk (Niitvälja Golfiklubi). Uueks rajarekordiks naistel (sinistelt) on nüüdsest 66 lööki. 

Meeste klassis on mängus kaks vabapääset Infortar Estonian Challenge turniirile, kuhu on eestlastest praeguseks koha kindlustanud viis stardis olevat EM-hõbedat: Carl Hellat, Kevin Christopher Jegers, Markus ja Mattias Varjun (kõik Niivälja Golfiklubi) ning Eesti Golfi Liidu juhatuse eriotsusena Ken-Marten Soo (Estonian Golf & Country Club).

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

23:01

Karol Mets jätkab karjääri Saksamaa esiliigas

22:41

ETV spordisaade, 17. juuli

22:27

Muhu väina regatt lõppes Kuressaares ideaalsetes suveoludes

22:07

80 minutit kümnekesi mänginud Flora jäi Nõmme Unitedile alla Uuendatud

22:07

WRC2 klassi liider Virves: raske on vahet teha, üritame vigu vältida Uuendatud

20:52

Pele 1958. aasta MM-finaali mängusärk müüdi miljonite eest

20:10

Pidurdamatu Pajari võitis Rally Estonia avapäeval kõik seitse katset Uuendatud

20:07

Eesti rannavollepaarid said Ida-Euroopa U-20 MV-l hõbeda ja pronksi

19:40

Golfi EMV avapäev tõi Valgerannas uued rajarekordid

19:05

Pidcock tõusis Prantsusmaa velotuuril neljandaks, etapivõit Schmidile

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

20:10

Pidurdamatu Pajari võitis Rally Estonia avapäeval kõik seitse katset Uuendatud

12:33

Veesaare koduklubi viskas esimese veerandajaga vaid kaks punkti

16.07

Tiitlikaitsja Argentina pööras põneva poolfinaali lõpus kaotusseisu võiduks Uuendatud

16.07

Yamal ei osalenud Hispaania koondise treeningul

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

16.07

Rally Estonia Elva kiiruskatse eel näeb võimsat driftishow'd

15.07

Inglismaa fännid Argentina vastuolulistest otsustest: kus suitsu, seal tuld

09:34

IHF tühistas Venemaa ja Valgevene sportlastele kehtestatud keelu

16.07

Janek Õiglane asus tööle USA tippülikooli treenerina

11:55

Eestlane võitis juunioride EM-il hõbeda

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo