Golfi EMV avapäev tõi Valgerannas uued rajarekordid

Valgeranna Golfis reedel alanud Eesti meistrivõistlustel löögimängus tegid nii Carl Hellat kui Kristella Sikk avapäeval rajarekordi.

Esmakordselt reaalsetelt tagatiidelt (rohelistelt) mänginud mehed purustasid kohe rajarekordi, uue tippmargi omanikuks sai Carl Hellat (Niitvälja Golfiklubi), kes tegi mänguringil üheksa birdie't ja vaid ühe bogey. Valgeranna Golfi uueks rajarekordiks on reedest seega 64.

Carli enda sõnul tegi ta päeva jooksul paar eksimust, kuid samas sai ka mõne veidi pikema put'i sisse, seega kõik on kokkuvõttes tasakaalus. "Kaheksandal rajal jäi kehv löök napilt ellu, esimese rajal ei suutnud pooleteise meetri pealt putti realiseerida ning 14. rada tuli sisse paraku kolm putti," sõnas Carl harjutusgriinil pärast ringi.

Üks ei jää ilma teiseta ehk Eesti meistrivõistluste avapäeval purunes Valgeranna Golfis ka naiste rajarekord. Kõigepealt tuli 68 löögiga maha Iiris Mätas (Rae Golfiklubi), kes sai rekordiomanik olla napp pool tundi, kuni finišeeris Kristella Sikk (Niitvälja Golfiklubi). Uueks rajarekordiks naistel (sinistelt) on nüüdsest 66 lööki.

Meeste klassis on mängus kaks vabapääset Infortar Estonian Challenge turniirile, kuhu on eestlastest praeguseks koha kindlustanud viis stardis olevat EM-hõbedat: Carl Hellat, Kevin Christopher Jegers, Markus ja Mattias Varjun (kõik Niivälja Golfiklubi) ning Eesti Golfi Liidu juhatuse eriotsusena Ken-Marten Soo (Estonian Golf & Country Club).