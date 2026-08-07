Kümnevõistluse Eesti rekord sai 25 aastat vanaks

Nool läbis Edmontonis 100 meetrit 10,60-ga, hüppas kaugust 7.63, tõukas kuuli 14.90, hüppas kõrgust 2.03, jooksis 400 meetrit 46,23-ga, läbis 110 meetrit tõkkeid 14,40-ga, heitis ketast 43.40, hüppas teivast 5.40, viskas oda 67.01 ja jooksis 1500 meetrit 4.29,58-ga.

Selle tulemuseni pole pärast seda ükski teine Eesti mitmevõistleja jõudnud. Kõige lähemale on pääsenud Johannes Erm, kes kogus kahe aasta eest Roomas Euroopa meistriks tulles 8764 punkti ehk rahvusrekord jäi toona 51 silma kaugusele.

Aasta varem Sydneys olümpiavõitjaks kroonitud Nool pidi Edmontoni MM-il leppima aga hõbedaga, sest tšehh Tomaš Dvorak püstitas maailmameistrivõistluste rekordi 8902 ja sai kolmanda kuldmedali järjest. Paar kuud varem maailmarekordi 9026 püstitanud Roman Šebrle jäi tolles võistluses alles kümnendaks.