Lusti teeb ookeani taga head võistlust

Oregoni ülikoolis õppiv ja tudeeriv Lusti hoiab nelja ala järel kokkuvõttes 3542 punktiga kaheksandat kohta. Ta sai 100 meetri tõkkejooksus kirja aja 13,71, hüppas kõrgust 1.75, tõukas kuuli 11.20 ning läbis 200 meetrit 23,82-ga.

Maikuus toimunud Big Ten konverentsi meistrivõistlustel olid tema esimese nelja ala tulemused 13,66 - 1.77 - 11.10 - 23,67. Ta hüppas teisel võistluspäeval kaugust 6.06, viskas oda 41.05 (isiklik rekord) ja jooksis 800 meetrit ajaga 2.23,32. Kokkuvõttes nihutas ta oma isikliku rekordi 5917 punktile.

Kui võrrelda Lusti maikuu seitsmevõistlust praeguse seitsmevõistlusega, siis võiks tema lõpptulemuseks kujuneda 5876 punkti ehk ta jääks isiklikule rekordile alla 41 punktiga. Samas, kui lähtuda tema tänavuse hooaja tippmarkidest (kaugushüpe 6.63, odavise 41.05, 800 m 2.20,38), siis võib ta ületada 6000 punkti piiri.

Nelja ala järel hoiab esikohta Illinois' talent JaiCieonna Gero-Holt, kellel on koos 3745 punkti ehk edestab Lustit 203 punktiga.

Kümnevõistluses jättis Andreas Hantson võistluse kettaheite järel pooleli. Ta kogus avapäeval 3950 punkti ning sai teisel võistluspäeval 110 m tõkkejooksus kirja 15,24 ja kettaheites 42.49. Ööl vastu laupäeva astub võistlustulle kolmikhüppaja Viktor Morozov.